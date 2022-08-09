«المصرية لتجارة الجملة» : تخفيض سعر طبق البيض بالمنافذ التابعة في بني سويف إلى 52 جنيها للمستهلك

أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه، احدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض سعر بيض المائدة في محافظة بني سويف وذلك بالتعاون مع ديوان عام المحافظة.

وقال علاء سالم العضو المنتدب للشركة خلال جولة تفقدية على فرع هايبر صلاح سالم التابع للشركة في بني سويف إنه تم تخفيض سعر طبق ‏البيض إلى 52 جنيها بدلا من 62 جنيها بالمنافذ التابعة للشركة في محافظة بني سويف.

وأوضح سالم أن الشركة لديها 17 فرع جملة و8 فروع تجزئة و4 هايبر ماركت، منوها بأن القرار جاء بعد ‏انخفاض اسعار البيض المحلي لتخفيف العبء علي المواطن، حيث يتم طرح كميات كبيرة من اطباق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية تصل إلى 500 طبق يومياً.