«المصرية لتجارة الجملة»: بدء تسلم سلع المقررات التموينية لشهر أبريل

مع بدء توريد سلع التموين للبقالين وجمعيتي غدا السبت

حصلت «المال» على نسخة من نشرة عامة من الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإجراءات الاحترازية للعاملين بالدولة من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتضمنت النشرة عددا من القرارات، أبرزها استمرار العمل في فروع التجزئة والهايبرات التابعة للشركة حتي الساعة 5 مساء.

ويتم اليوم الجمعة 27-3-2020 فتح ثلاثة فروع جملة في كل منطقة بيع لاستلام الوارد والمشحونات وكافة السلع التموينية والاستراتيجية موافاة قطاع المناطق بتلك الفروع فورا لتوجيه الشحن.

على أن يبدأ صرف المنظومة التموينية للبقالين التموينين ومنافذ جمعيتي اعتبارا من يوم السبت 28-3-2020 .

إضافة إلي تأجيل الجرد ربع السنوي حتي 30-4-2020 مع استمرار الجرد السنوي الدوري والمفاجئ بالجملة والتجزئة والمميكن.

وشددت الشركة على جميع العاملين الالتزام الدقيق بما جاء مع مراعاه كافة القواعد الصحية والوقائية والابلاغ الفوري لأي حالات مشتبه فيها.

يبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في موازنة 2019/2020 ما يقرب من 89 مليار جنيه، بواقع 38 مليارا للسلع التموينية، و51 مليارا لدعم الخبز.

ويحصل الفرد المقيد على البطاقة التموينية شهريا على 50 جنيها لأول 4 أفراد، وباقي الأفراد 25 جنيها.

ويحق للفرد من خلالها الحصول على سلع غذائية وغير غذائية، و150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد .

يشار الي ان وزارة التموين عدلت مواعيد صرف المقررات التموينية لتكون من الساعة 7 صباحا وحتي الساعة 7 مساء.

وذلك حتي نهاية حظر التحرك الذي فرضته الحكومة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قد أعلن اليوم عن مجموعة قرارات لمواجهة كورونا منها “حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحاً لمدة أسبوعين .

وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحاً لمدة أسبوعين.

وناشدت الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات مشيرة إلى أن وزارة الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها.