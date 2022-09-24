«المصرية لتجارة الجملة»: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية يكفي أكثر من 4 أشهر

قال خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع يكفى لمدة تتراوح من 3 إلى أكثر من 4 أشهر.

وأضاف “فكري” خلال جولة تفقدية اليوم على المنافذ التموينية في محافظة بني سويف، أن الشركة لديها 907 أفرع جملة وتجزئة من محافظة القاهرة وحتي محافظة البحر الأحمر.

وتابع أن أسعار السلع التموينية التي يتم طرحها ثابتة ولا يوجد بها تغيير، موضحًا أنها أقل من مثيلاتها في السوق المحلية بنسبة 25%.

وأشار “فكري” إلى أن مخزون الجملة بفرع بوش 2 في مركز ناصر أحد مخازن الجملة يقوم بصرف الاستعاضات التموينية لما يزيد على 60 بقالا تموينيا في مركز ناصر.

وأوضح أنه يتم توفير نحو 29 صنفًا من السلع الأساسية، وصرفها ضمن المنظومة التموينية، لافتًا إلى أن الأسعار ثابتة دون تغيير، وتقل بنسبة 25% عن الأسواق.

وأشار إلى أنه السكر متوافر بسعر 10.5 جنيه للكيلو في المقابل تخطي حاجز الـ 14 جنيهًا بالسوق الخارجية، والأرز بسعر 10.5 جنيه للكيلو، والمكرونه 400 جرام بـ 5.25 جنيه والـ 800 بـ 10.5 جنيه وزجاجة الزيت 800 ملي بـ 23 جنيهًا.

وأكد “فكري” أنه تمت ميكنة جميع فروع الشركة علي نطاق تغطيتها وربطها إلكترونيًا بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتًا إلي أن هذا الإجراء يساعد في تحديد احتياجات المخزون الاستراتيجي من السلع، وتحديد مناطق الاحتياج وسرعة توفير احتياجات المواطنين.

ولفت إلي أن الشركة لديها 907 أفرع وملحق علي مستوي محافظات الوجه القبلي من الجيزه حتي حلايب وشلاتين، مشيراً إلي أن الملحق يعد امتدادا للفرع الرئيسي والذي يتم تخزين السلع الزائدة على الاحتياجات بها، ويتم من خلالها توفير السلع في حال زيادة الطلب عليها.

وشدد علي توافر جميع السلع بكميات كبيرة، حيث يتم ضخ نحو 2500 طن سكر يومياً، و1000 طن أرز وأكثر من 500 طن مكرونة، لافتًا إلى أنه يتم توفير سلع شهر أكتوبر بداية من يوم 28 في الشهر لدي البقالين وجمعيتي.