«المصرية لتجارة الجملة»: استلام أولى دفعات بسكويت بطاقات التموين بكمية 472 ألفا و416 علبة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح سلع جديدة على بطاقات التموين بداية من بعد يوم الأربعاء القادم الموافق 1 ديسمبر 2021 ، وذلك وفقًا لما أكده علاء فتحي سالم العضو المنتدب للشركة المصرية للجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم توريد 472 ألفا و416 علبة بسكويت متنوعة كدفعة أولى للشركة المصرية بخلاف الشركات الأخرى.

وقال سالم إن المنتج الجديد من إنتاج مصنع سايلو فودز التابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، ويتراوح سعر الباكو الواحد من 1 إلي 3 جنيهات حسب النوع وهو سلعة ضرورية لحل مشكلة المبالغ المالية المتبقية “الفكة” والتي لا تزيد عن 5 جنيهات والتي تؤدي إلي وجود أزمة بين البقال التموينى وبين أصحاب البطاقات، كما أنه سلعة محببة لدى الأطفال.

وأوضح سالم خلال جولة على مخازن الجملة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطى السلع لدى الشركة المصرية للجملة يبلغ 60 ألف طن سكر ، و27 ألف طن زيت ، و20 ألف طن أرز ، و10 ألاف طن مكرونة وباقى السلع يتم توريدها حسب الحاجة.

وأشار سالم إلى أنه يتم طرح تلك السلع من خلال 699 مخزن جملة و158 منفذ تجزئة “المصرية ماركت “بالإضافة إلى فروع مشروع جمعيتى التابعة للشركة وعددها 3100 منفذ.

وأكد العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، أن أسطول السيارات التابع للشركة يصل إلي 138 سيارة حمولة مختلفة تتراوح من 1 إلي 5 أطنان بإجمالى حمولة 912 طنا، كما يوجد 62 غرفة تبريد وتجميد بإجمالى طاقة 805 أطنان.

يذكر أن الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية ، والتي توفر السلع التموينية لحاملي البطاقات التموينية بشقيها المقررات الخاصة بكل شهر ، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز المدعم وذلك لفروع جمعيتي والفروع التموينية التابعة لشركة المصرية لتجارة الجملة.