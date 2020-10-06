«المصرية لتجارة الأدوية» تحقق 10.5 مليار جنيه إيرادات بنهاية يونيو 2020

نجحت الشركة المصرية لتجارة الأدوية فى تحقيق معدل نمو %17.8 فى ايرادات النشاط خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2020، إلى 10.5 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار جنيه محققة فى العام المالى السابق.

وقال مصدر مسئول بالشركة لـ«المال» انه تم اعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2020-2019 نهاية الاسبوع الماضى من الجمعية العمومية للشركة.

وأضاف أن الشركة حققت خلال تلك الفترة مبيعات بقيمة 10.4 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار جنيه فى العام السابق، بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه، من مجمل إيرادات النشاط.

ولفت إلى أن الشركة نجحت فى تحقيق مجمل ربح بلغ 567.4 مليون جنيه، بنسبة %5.4 من مجمل ايرادات النشاط، وذلك مقابل 492.6 مليون جنيه عن العام السابق 2019-2018.

وأوضح أن صافى الربح بعد الضريبة المؤجلة بلغ 200.5 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى، مقابل 102.2 مليون جنيه العام السابق.

وذكر أن أرصدة البنوك الدائنة «السحب على المكشوف» ارتفعت بنهاية يونيو 2020 الى 1.94 مليار جنيه، بنسبة زيادة %2.2 مقارنة بالعام السابق والبالغة 1.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 42 مليون جنيه.

مصدر مسئول: الإنتهاء من مشروع ميكنة صيدليات ومستودعات الشركة بالكامل بنظام «ERP»

وأكد أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية نجحت فى الإنتهاء من مشروع ميكنة صيدليات الشركة بالكامل بنظام «ERP» وكذلك ميكنة قطاع المستودعات والقطاع الادارى، اذ تم افتتاح المشروع فى اغسطس الماضى.

ولفت إلى أنه جارى العمل على الإنتهاء من ميكنة القطاع المالى بنظام ERP لسهولة الحصول على البيانات وربطة مع كافة الجهات البيعية، وتم احلال وتجديد أجهزة الحاسب الآلى لتحسين الأداء وعمل الإدارات.

وتابع أن حجم الفوائد المدينة انخفض خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2020 ليبلغ 298.3 مليون جنيه، وذلك مقارنة بالعام المالى السابق والبالغة 437.4.

ولفت إلى أن قيمة الأجور المنصرفة فى العام المالى 2020-2019 بلغت 481.7 مليون جنيه مقابل 402 مليون جنيه عن العام المالى السابق، كما تم تحميل الأجور 56 مليون جنيه مكافاة للعاملين للعام المالى 2019-2018.

يشار إلى أن الشركة المصرية للأدوية تعمل فى تجارة وتوزيع الأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والإستيراد والتصدير، ولديها 57 فرعاً للتوزيع بجميع محافظات الجمهورية، وهى إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية.