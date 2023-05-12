المصرية لبناء وإصلاح السفن تفوز بتوريد 4 قاطرات لميناء دمياط

فازت الشركة المصرية لبناء وإصلاح السفن بتنفيذ توريد 4 قاطرات بحرية جديدة متعددة الأغراض لصالح هيئة ميناء دمياط، صرح بذلك اللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط .

وقام بتوقيع العقد اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، و اللواء بحرى أشرف عباس ابراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحضور قيادات الجانبين.

وبدأت مراسم التوقيع بكلمة اللواء بحري أشرف عباس والذي ثمن التعاون بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وأكد على حرص الشركة على تطوير التعاون بين الجانبين.

وأعقبها كلمة اللواء بحري أحمد حواش أكد خلالها على ثقة هيئة ميناء دمياط في جودة الوحدات البحرية التى تقوم الشركة ببنائها وقدرتها على منافسة الشركات العالمية العاملة في نفس المجال خاصة مع نهج التطوير والتحديث المستمر الذى تنتهجه الشركة والذى ظهر أثناء تفقد الحضور لعدد من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة التى تقوم الشركة ببنائها ، وأضاف أن القاطرات الأربع تتميز بأنها تعمل بنظام تراكتورز وتبلغ قوة الشد 70 طنا لكل قاطرة ويصل طولها الكلى من 35 إلى 37 متراً وعرضها من 12 إلى 13 متراً وغاطس حوالى 6.5 متر وتبلغ سرعتها 12 عقدة .

وأشار إلى أن القاطرات المتعاقد عليها تعد إضافة جديدة وقوية لأسطول الوحدات البحرية التي تمتلكها هيئة ميناء دمياط حيث ستساعد في التعامل مع السفن الحديثة والعملاقة التي من المتوقع زيادة أعدادها بعد إنهاء مشروع التعميق الجارى بالميناء و قرب تشغيل محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتى تعد أحد أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالميناء ، إلى جانب التطوير الحالي الذى تقوم به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لمحطة الحاويات الأولى لتدعيم وتعميق ارصفتها و كذا الزيادة الحالية لناقلات الغاز العملاقة المترددة علي محطة إسالة الغاز بالميناء والتى تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز بشرق المتوسط .

يأتي ذلك على خلفية قيام هيئة ميناء دمياط بالعمل على تطوير أسطولها من القاطرات، حيث انتهت الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، العام الماضي، من تدشين قاطرة جديدة لصالح هيئة ميناء دمياط تحت مسمى (أبو جندية)، والتي تعود نسبتها لرئيس هيئة الميناء الأسبق اللواء توفيق عبدالحميد أبو جندية، وذلك ضمن 4 قاطرات تقوم الهيئة ببنائها في ترسانات وشركات مختلفة.

كما أن تلك القاطرات الجديدة تقوم بالعمل بقوة شد 60 طنًّا (أبو جندية)، وتعد إحدى القاطرات «تراكتورز»، وتم بناؤها تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية (RINA) ومندوب من قِبل هيئة الميناء.

وذكر مسئول أن هيئة الميناء تقوم بإنشاء 4 قاطرات جديدة بقوة شدّ تصل إلى 60 طنًّا لكل قاطرة، وبتكلفة قدرها 830 مليون جنيه، بغاطس يصل لكل منها إلى 5.3 متر، وطول 35 مترًا، وعرض 11 مترًا.

كان اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط السابق، قد أشار، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن الشركة المصرية لبناء السفن قامت بتنفيذ عدد من المعدات لميناء دمياط، منها لنش الإرشاد ”دمياط الجديدة”، ولنش مكافحة التلوث ”تطهير 4″، والتي دخلت مؤخرًا الخدمة ضمن أسطول الوحدات البحرية المملوكة للهيئة الميناء.

وذكر أن لنش الإرشاد ”دمياط الجديدة” يصل طوله إلى 15.30 متر، وعرضه 5.20 متر، وبغاطس 1.35 متر، ومزود بمحركين قدرة 400 حصان للواحد، وتبلغ سرعته 20 عقدة، وبحمولة 18 طنًّا.

أما لنش مكافحة التلوث ” تطهير 4″ فيصل طوله إلى 17 مترًا، وعرضه إلى 5 أمتار، وغاطس 1.7 متر، ومزود بمحركين بقدرة 400 حصان للمحرك الواحد، وتبلغ سرعته 12 عقدة، ومزود بتانكات تجميع زيوت بسعة 8 أطنان، وونش سطح حمولة 3 أطنان، ومعدات مكافحة التلوث تتمثل في كاشط زيوت أمامي وحواجز مطاطية وبكرة تخزين وفرد لتلك الحواجز وطلمبات نقل الزيوت.

وتقوم ميناء دمياط حاليًّا بتنفيذ عدد من المشروعات من أهمها تعميق الممر الملاحي وحوض الميناء بأعمال تصل إلى 18 مترًا، بإجمالي كميات يتم تكريكها تصل إلى 17 مليون متر مكعب، لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية في مختلف البضائع.