المصرية لإدارة وتشغيل المترو تسعى للحصول على شهادة الأيزو

طرحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو التابعة لوزارة النقل، مناقصة بين الشركات المتخصصة لإعداد وتأهيل إدارة التشغيل والتي تشمل تشغيل وقيادة ومحطات الركاب بالخط الأول لمترو الأنفاق للحصول على شهادتي الأيزو 2015:9001 ، وشهادة 2018: 45001.

وتشمل مواقع العمل الرئيسية التي تشملها العملية محطات السيدة زينب، وحدائق المعادي، وجمال عبدالناصر، ومحطة حلوان وتشمل استراحة السائقين، ومحطة طرة وتشمل لوحة التشغيل للورشة.

وتستهدف المناقصة دراسة الوضع الحالي لنظامي ادارة الجودة والسلامة لإدارات التشغيل وتأهيلها وتطويرها للتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية ” الايزو ” والانتهاء بمنح الشهادات لكل إدارة على حدة.

وأكدت الشركة المصرية أنه على الشركات المتقدمة بمظاريف مغلقة لتنفيذ أعمال الدراسة والتدريب والتأهيل والاستشارات والمراجعة والمنح للشهادات وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ منخ الشهادة، على أن يتم المتابعة للمراجعة الدورية لها وذلك طبقا لشروط المواصفات مع تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ كل مرحلة.

وحسب كراسة الشروط فانه يجوز للشركات المتقدمة للعملية الاستعانة بشركات معتمدة من جهات حكومية أو دولية لاتمام بنود المناقصة بعد موافقة شركة المترو على سابقة أعمال هذه الشركات.

وحددت الشركة المصرية لمترو الاتفاق يوم 11 سبتمبر المقبل موعدا لفتح المظاريف الفنية للشركات المتقدمة للمشروع.

كما طرحت الشركة المصرية لمترو الانفاق تأهيل ادارة التشغيل والقيادة وتشغيل محطات الركاب بالخط الثاني لمترو الانفاق للحصول على شهادتي الايزو 9001: 2015 ، و45001: 2018 .

وفي فبراير عام 2020 أعلنت وزارة النقل، حصول الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على شهادة ” 9001 ISO ” ” فى جودة عملية المُراقبة والتحكم فى التشغيل وذلك لأول مرة منذ بدء تشغيل مترو الانفاق فى عام 1987 لتكون شركة المترو هى أول وسيلة نقل جماعى سككى فى مصر تحصل على هذه الشهادة العالمية فى مجال إدارة التشغيل بما يجعل شركة مترو الانفاق في مصاف الشركات الكبرى المشغلة لخطوط المترو.

وصرح وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن حصول الشركة على هذه الشهادة وقتها يأتي تجسيد لنجاح الدولة المصرية في تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، مضيفا انه تم منح الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو هذه الشهادة العالمية بعد عمل المراجعة والفحص في وجود خُبراء أجانب عن شركة ” SIS ” ذات الاعتماد الأمريكى والمُرخص لها منح شهادة ” 9001 ISO ” خاصة مع التطبيق المستمر للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لكافة الإجراءات الخاصة بالارتقاء بمنظومة التشغيل وتطبيق المعايير الدولية لنُظم الجودة وضمان سلامة إجراءات التشغيل الآمن لكافة خطوط المترو كما تم عمل مراجعة لكافة انشطة الشركة المتعلقة بالتشغيل للتأكد من موافقتها لمعايير الأيزو الدولية.