المصرية: ضخ 7 مليارات جنيه لتطوير السنترالات‏

محمود جمالقال أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة قررت ضخ 7 مليارات جنيه خلال العام الجاري تستهدف تطوير السنترالات وخدمة العملاء، وإنشاء مراكز متطورة لتقديم خدمات المحمول، كما تتضمن تكلفة الحملة التسويقية للشركة، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الاستثمارات لتطوير البنية الت

محمود جمال

قال أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة قررت ضخ 7 مليارات جنيه خلال العام الجاري تستهدف تطوير السنترالات وخدمة العملاء، وإنشاء مراكز متطورة لتقديم خدمات المحمول، كما تتضمن تكلفة الحملة التسويقية للشركة، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية من الكابلات.

وأضاف أن دخول المصرية للاتصالات لسوق المحمول كان ضرورة نظرا لتراجع قيمة عائدات الاتصالات الثابتة، والتي تبلغ ٦ مليارات جنيه سنويا، بينما يبلغ سوق المحمول في الصوت والإنترنت ٣٠ مليار جنيه.