«المصرية جروب» تعتزم إطلاق مشروعين بالشيخ زايد والساحل الشمالي

كشفت المصرية جروب الستار عن موقع المشروع السكنى القادم لها بمدينة “زايد الجديدة” بالقرب من محور بوليفارد.

وأكدت الشركة في بيان أنها تخطط لإطلاق المشروع السياحي الخاص بالشركة فى منطقة “الساحل الشمالي الجديد” فى حالة الانتهاء من الرسومات المعمارية والهندسية وتوقيع بروتوكلات التعاون قبل نهاية الموسم.

وأقامت المصرية جروب احتفالية لتكريم موظفيها بقطاعاتها المختلفة وشركاء النجاح من ممثلي شركات التسويق العقاري في 2022 وهو العام الذى شهد إطلاق “كمبوند إيزولا شيراتون”.

شارك في التكريم مجلس إدارة المصرية جروب واثق وفيق رئيس مجلس الإدارة والمهندس وليد وفيق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية أحمد بدر “رئيس القطاع التجاري” ومحمد عواد حبيب مدير قطاع المبيعات.

وشركة “المصرية جروب” مملوكة بالكامل لمصريين وقد قدمت على مدار 35 عاماً للسوق المصرية ما يزيد عن 10.000 وحدة ( سكنية وتجارية وإدارية وتمتلك وحدات جاهزة للتسليم الفوري تقدر بحوالي 4 مليار جنيه مملوكة ملكية خاصة للمجموعة.

يوجد مشروعات إسكان اجتماعي استلام فورى مثل بيت المصرية فى حدائق أكتوبر وبدر المصرية فى مدينة بدر

ومشروعات تسليم فورى مثل ايزولا اكتوبر بالعاصمة السياحية بأكتوبر وجاري العمل على مشروع ايزولا شيراتون بمساحة 45 فدان.

كما تمتلك الشركة محفظة أراضي تتعدي 200 فدان بمدينة زايد الجديدة والساحل الشمالى ومدينة نصر وتستعد لطرح اكثر من مشروع فى الفترة القادمة.