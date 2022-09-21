«المصرية جروب» تستثمر 6 مليارات جنيه لإنشاء مشروع «إيزولا شيراتون»

أطلقت شركة المصرية جروب للتطوير العقارى مشروعها الجديد «إيزولا شيراتون» بمنطقة مصر الجديدة باستثمارات تتجاوز الـ6 مليارات جنيه، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع فى القطاع العقارى.

قال واثق الزنيني، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية، إنه منذ إنشاء المصرية جروب للاستثمار العقارى فى عام 1987، نفذت مشروعات متنوعة فى مختلف أنحاء الجمهورية، وكلها تلبى احتياجات العميل المستهدف، وحافظت فى كل مشروعاتها على الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ والتسليم، وكذلك الجودة المحددة مع العملاء.

وأوضح أن الشركة تنفذ مشروعات كاملة التنفيذ وجاهزة للاستلام الفورى حاليا، وهى إيزولا بمدينة حدائق أكتوبر، وهو مشروع سكنى يضم فيلات دوبلكس وبنتاهاوس وشقق مستويين، ومشروع «بيت المصرية» بمدينة حدائق أكتوبر وهو إسكان متوسط، ومشروع «بدر المصرية» بمدينة بدر وهو إسكان متوسط.

كما تمتلك مجموعة شركات المصرية محفظة أراضٍ غير محملة بأى أقساط وليس عليها أى مديونيات، ويعد من أهم هذه المشروعات القادمة مشروع “ISOLA NORTH” بالساحل الشمالى على خليج جراولة، ومشروع “ISOLA GREEN” بالحزام الاخضر بامتداد مدينة زايد، ومشروع ISOLA 4WAY”” بشارع المخيم الدائم المتصل بجميع المحاور الرئيسية فى مصر، والذى يعتبر من أهم المناطق للمشاريع الإدارية خلال الفترة المقبلة.

وقال إن محفظة مشروعات الشركة تصل إلى أكثر من 200 فدان موزعة بين زايد الجديدة ومدينة نصر والساحل الشمالي، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجهات العامة والخاصة.

وتابع أن الشركة لديها مشروع “إيزولا شيراتون” وتركز على تنفيذه وفقا لأعلى معايير الجودة، باستثمارات تتجاوز الـ6 مليارات جنيه مقسمة على 3 سنوات، وهو ما لا يمنع تنفيذ لمشروعات أخرى بالتوازى مع هذا المشروع الضخم.

وأشار إلى أن الشركة منذ بدء عملها فى السوق العقارية فهى تعتمد على التمويل الذاتى لمشروعاتها بجانب عائدات التسويق، خاصة أن الشركة تمتلك محفظة عقارية ضخمة وثقة قوية من العملاء تساهم فى زيادة معدلات التسويق، مشيرا إلى أن التمويل الخارجى آلية مهمة ضمن أدوات تمويل تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن القطاع المصرفى يدعم وبقوة الشركات العقارية والمستثمرين الجادين فى كافة القطاعات الاقتصادية، وتتمتع المصرية جروب بعلاقات قوية مع كبرى البنوك المصرية وشركات التمويل العقاري، والذين لهم دور فى تمويل المشترين فى المشروعات المختلفة المملوكة للشركة.

وأكد أن الاستثمار العقارى يظل ملاذًا آمنًا للاستثمار، ويلبى طلبًا أساسيًا لدى المواطن مهما كانت شريحته السكنية، وهو الطلب الذى تعمل الدولة على تلبيته لمختلف الشرائح السكنية بجانب القطاع الخاص.

وقال إن مشروع «إيزولا شيراتون» يقع على مساحة 45 فدانًا، كومباند سكنى إدارى تجارى يقع داخل حيز منطقة مصر الجديدة، وتبلغ النسبة البنائية للجزء السكنى بالمشروع %15 و%15 مخصصة للنشاط التجارى بالمشروع.

وأكد أن المشروع يضم 47 عمارة بإجمالى 850 وحدة بمساحات متنوعة، كما يضم 90 فيلا تاون هاوس، ومولًا تجاريًا بطول 1500 متر، كما يضم المشروع ناديا اجتماعيا وممشى رياضيا حول العمارات و«تراك» للعجل لا يتعارض مع مسارات السيارات، وذلك لتوفير أعلى معايير الأمان للعملاء.

وأشار إلى أن المشروع يضم مساحات خضراء يتخللها بحيرات وشلالات مياه، ويتم تسليم المشروع خلال 3 سنوات، وحصلت على أرض المشروع ضمن خطة الدولة للتنمية وتقديم فرص استثمارية قوية للمطورين العقاريين، وتوجهت الشركة بطلب للشراكة على المشروع مع الجهة المالكة للأرض، وتمت الموافقة على هذه الشراكة مع تقديم فكرة مميزة للاستفادة من أرض المشروع.

وأكد أن الشراكة إحدى آليات الدولة لتعظيم العائد الاستثمارى من الأراضى المملوكة لها، وذلك لتوجيه قيمة الأرض فى تنمية المشروع وزيادة عائدات الجهة المالكة للأرض من خلال تنمية المشروع أكثر مما إذا تم بيع أرض المشروع مرة واحدة، كما يستفيد المستثمر بأنه يوجه تكلفة الأرض فى تنفيذ المشروع مما يحقق التنمية السريعة.

وأوضح أن الشركة تمتلك سابقة أعمال قوية، حيث نجحت فى تنفيذ أكثر من 120 مشروعًا متنوعًا فى مختلف أنحاء الجمهورية، أبرزها المهندسين ومصر الجديدة والعجوزة والإسكندرية ومدينة نصر والمعادى و6 أكتوبر، ونجحت الشركة فى تسليم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية وإدارية وتجارية منذ بدء عملها.

وقال إن الشركة تمتلك قطعة أرض فى الساحل الشمالى على البحر كما تمتلك الشركة مشروعات إدارية وتجارية، مؤكدا أن العاصمة الإدارية مشروع قومى واعد يتمتع بكامل دعم الدولة، وتدرس عروضًا بالفعل وتتواصل مع المكاتب الاستشارية لتدشين مشروع مختلف وسط المنافسة القوية بالعاصمة الإدارية.

وتابع : المبيعات المستهدفة من الطرح الأول للمشروع تبلغ 3 مليارات جنيه، وتخطط لتسويق المشروع خلال عامين وذلك ضمن خطة تسويقية وبيعية مدروسة بعناية تحقق التوازن بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ، وبحيث لا يتم خلق فجوة بين سعر البيع وتكلفة الإنشاء.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تتجاوز الـ 4 مليارات جنيه بمشروعاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك انطلاقا من طرح وحدات جديدة بمشروعات الشركة باستمرار.

ولفت إلى أن الشركة لديها أكثر من 2000 وحدة جاهزة للاستلام وفى مراحل البيع، وتعمل الشركة لأن تكون مشروعاتها مستوفية لكافة الدراسات والأوراق والتراخيص، كما تستهدف أن تطرح الشركة 3 مشروعات متنوعة سنويا.

وأكد أن الشركة قامت بكافة الدراسات المالية ووضعت الخطط البديلة فى حالة ارتفاع التكاليف، وهو ما يمكن من الاستمرار فى تنفيذ المشروعات مهما كان حجم التحديات، وذلك بناء على خبرات طويلة لهيكل العاملين بالشركة.