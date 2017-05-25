المصرية توقع ثانى اتفاقيات التجوال مع اتصالات

محمود جمال توقع الشركة المصرية للاتصالات عصر اليوم، ثانى اتفاقيات التجوال المحلى مع اتصالات مصر حتى تتمكن من تقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية، بعد حصولها على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات. وكانت المصرية قد وقعت أولى اتفاقيات التجوال مع أورنج…

محمود جمال توقع الشركة المصرية للاتصالات عصر اليوم، ثانى اتفاقيات التجوال المحلى مع اتصالات مصر حتى تتمكن من تقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية، بعد حصولها على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات.



وكانت المصرية قد وقعت أولى اتفاقيات التجوال مع أورنج منذ عدة أسابيع وكانت بمثابة اطار عام تحدد تفاصيله الماليه والقانونيه والفنيه خلال شهرين من تاريخ التوقيع.



وقال احمد البحيرى رئيس المصرية فى تصريحات صحفيه انذاك انه بموجب الاتفاقية ستتمكن الشركه من تقديم المحمول عبر شبكه اورنج لحين بناء المصريه شبكه الجيل الرابع موضحا انها لا تمنع من اجراء مفاوضات مع فودافون واتصالات مؤخرا

ويقصد بالتجوال قيام المصريه بشراء دقائق مكالمات ووحدات بيانات من شركات المحمول بالجمله وإعادة بيعها للعميل.