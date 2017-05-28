المصرية توقع اتفاقية التجوال المحلي مع اتصالات مصر

مصطفى طلعت وقعت شركة المصرية للاتصالات مذكرة تفاهم مع شركة اتصالات مصر لتقديم خدمات التجوال المحلي بتكنولوجيا الجيل الثاني والثالث والرابع، وذلك لمدة 5 سنوات اعتباراً من توقيع الاتفاقية، وفقا لبيان مرسل للبورصة اليوم. قال أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن ال



مصطفى طلعت

وقعت شركة المصرية للاتصالات مذكرة تفاهم مع شركة اتصالات مصر لتقديم خدمات التجوال المحلي بتكنولوجيا الجيل الثاني والثالث والرابع، وذلك لمدة 5 سنوات اعتباراً من توقيع الاتفاقية، وفقا لبيان مرسل للبورصة اليوم.

قال أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن الاتفاقية تسهم في التعجيل بتقديم خدمات المحمول التي يتظرها عملاء الشركة وتعمل على استعادة الشركة لموقعها في ريادة سوق الاتصالات المصرية.

وتتيح خدمات الجيل الرابع سرعات فائقة وتستخدم عدد من الدول العربية خدمات الجيل الرابع منها الجزائر وتونس والمغرب والسودان ودول الخليج العربي ولبنان والأردن.