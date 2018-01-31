المصرية: توصلنا لتسوية مع اتصالات مصر سبق الإفصاح عنها

رجب عزالدين:قالت شركة المصرية للاتصالات إنها توصلت لاتفاق تسوية مع اتصالات مصر لتسوية النزاع القائم بينهما بخصوص خدمات المكالمات الدولية.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر تحت عنوان "المحكمة الاقتصادية تلزم المصرية للاتصالات بسداد 140 مليون دولار".وأضافت الشركة أن هذه التس

رجب عزالدين:

قالت شركة المصرية للاتصالات إنها توصلت لاتفاق تسوية مع اتصالات مصر لتسوية النزاع القائم بينهما بخصوص خدمات المكالمات الدولية.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر تحت عنوان “المحكمة الاقتصادية تلزم المصرية للاتصالات بسداد 140 مليون دولار”.

وأضافت الشركة أن هذه التسوية قد تم التوصل إليها الأسبوع الماضى وتم الافصاح عنها فى 23 يناير الجارى.

وتتضمن الاتفاقية قيام المصرية للاتصالات بدفع 48 مليون دولار لشركة اتصالات مصر تجنبا لمخاطر محتملة تقدر بأكثر من 100 مليون دولار وفقا للبيان.