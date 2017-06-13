المصرية توافق على اتفاقية التجوال مع شركة اتصالات

رجب عزالدين:وافق مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، على إبرام اتفاقيتى التجوال المحلى وخدمات الصوت الدولية مع شركة اتصالات مصر. وفوض المجلس العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة للتوقيع عليها وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، ووقعت الشركة فى مايو ا

رجب عزالدين:

وافق مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، على إبرام اتفاقيتى التجوال المحلى وخدمات الصوت الدولية مع شركة اتصالات مصر.





وفوض المجلس العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة للتوقيع عليها وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، ووقعت الشركة فى مايو الماضى، مذكرة تفاهم مع اتصالات مصر لتقديم خدمات التجوال المحلي بتكنولوجيا الجيل الثاني والثالث والرابع.

ووقعت الشركة في أبريل الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة أورانج مصر لتوفير خدمات البنية التحتية لمدة 5 سنوات، بقيمة 2.5 مليار جنيه، ووقعت شركات المحمول الثلاث اتفاقية مع الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول والتليفون الثابت، خلال أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات الهاتف المحمول بالسوق المحلية في سبتمبر المقبل.

وتُتيح خدمات الجيل الرابع سرعات فائقة، وتستخدم عدد من الدول العربية خدمات الجيل الرابع منها: الجزائر، وتونس، والمغرب، والسودان، ودول الخليج العربي، ولبنان، والأردن.

وتملك الحكومة المصرية 80% من المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت.