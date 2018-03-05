المصرية تكشف أرباحها السنوية وتقترح توزيعا نقديا على المساهمين

رجب عزالدين:أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للاتصالات ارتفاع صافى أرباحها إلى 3.1 مليار جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه خلال 2016 بارتفاع نسبته 18%.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن إجمالى ايرادتها خلال 2017 ارتفع إلى 18.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 33% عن العام السابق.

رجب عزالدين:

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للاتصالات ارتفاع صافى أرباحها إلى 3.1 مليار جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه خلال 2016 بارتفاع نسبته 18%.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن إجمالى ايرادتها خلال 2017 ارتفع إلى 18.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 33% عن العام السابق.

وسجلت الشركة إجمالى ربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاكات 5.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 36% عن العام السابق.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017 بقيمة 1.4 جنيه مقارنة بنحو 1.2 جنيه مصرى فى العام السابق.

واقترحت إدارة الشركة توزيع أرباح على المساهمين بقيمة جنيه واحد للسهم عن العام المالى المنتهى 31 ديسمبر 2017 على أن يعرض الاقتراح على الجمعية العامة.

وبلغ صافى الدين 6.7 مليار جنيه فى 2017 مقارنة بنحو 2.2 مليار جنيه فى 2016 ،بينما انخفضت تكاليف العاملين كنسبة من اجمالى الايرادات لتحقق 27% بدلا من 33% العام السابق بفضل الزيادة القوية فى الإيرادات.

وبلغ إجمالى عدد المشتركين فى خدمات الانترنت فائق السرعة 4.1 مليون مشترك بزيادة قدرها 20% عن عام 2016، كما بلغ عدد المشتركيت فى خدمات الهاتف الثابت 7.1 مليون مشترك عن العام المالى 2017.

وبلغ إجمالى عدد المشتركين فى التليفون المحمول فى نهاية 2017 حوالى 2.3 مليون مشترك.