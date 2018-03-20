المصرية تكافل تقتنص وثيقة تأمين شحنات مصر للبترول

مروة عبدالنبىاقتنصت شركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات- وثيقة تأمين النقل الداخلى على شحنات وقود الطائرات، بشركة مصر للبترول.وقال خالد السيد، العضو المنتدب لشركة ابكس لوساطة إعادة التأمين، إنها تغطى مخاطر النقل البرى بين المحافظات، بمبالغ 2.4 مليار جنيه. وأضاف أنها تغطى الخسائر و الأض

مروة عبدالنبى

اقتنصت شركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات- وثيقة تأمين النقل الداخلى على شحنات وقود الطائرات، بشركة مصر للبترول.

وقال خالد السيد، العضو المنتدب لشركة ابكس لوساطة إعادة التأمين، إنها تغطى مخاطر النقل البرى بين المحافظات، بمبالغ 2.4 مليار جنيه. وأضاف أنها تغطى الخسائر و الأضرار التى قد تلحق بالبضائع، الناتجة عن الحريق، وانقلاب الشاحنات، أو تصادمها، أو غرقها أو خروج عربات السكة الحديد عن القضبان، إلى جانب أخطار السطو. وأوضح أن شركته أعادت وثيقة التأمين، لدى أحد أكبر شركات الإعادة الإنجليزية، المصنفة فئة أولى، ومدرجة بقائمة شركات إعادة التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغت أقساط تأمينات البترول فى السوق المصرية، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017، حوالى 1.3 مليار جنيه.