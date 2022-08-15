«المصرية تكافل» تفتتح فرعها الثاني عشر في دمياط الشهر المقبل

تخطط شركة “المصرية للتأمين التكافلي” –ممتلكات ومسئوليات- لافتتاح فرعها الثاني عشر في مدينة دمياط الجديدة مطلع الشهر المقبل.

وكشف فوزى الراوى مدير عام الفروع أن شركته لديها إلى جانب المقر الرئيسى فى منطقة “المهندسين” حوالى 11 فرعا تتمثل فى فروع (مدينة نصر – التجمع الخامس – مصر الجديدة – الإسكندرية – أسيوط – بورسعيد – الدقى – المنصورة – طنطا – سوهاج – الغردقة).

المصرية تكافل تراهن على المشروعات المتنوعة فى دمياط

واضاف الراوى أن شركته اختارت مدينة دمياط الجديدة نظرا لكون تلك المنطقة واعدة وتعتبرا سوقا جيدة بالنسبة لقطاع التأمين في ظل توسع عدد كبير من البنوك بها وبها حجم نشاط اقتصادى جيد.

وأشار إلى أن محافظة دمياط تضم عدة مشروعات منها مدينة الأثاث فضلا عن ميناء دمياط والمنطقة اللوجيستية بجانب عدد كبير من المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أنها كلها مشروعات تحتاج إلى تغطيات تأمينية متنوعة مثل تأمينات الحريق والحوادث المتنوعة والتأمين البحرى والنقل البرى بجانب التأمين الهندسى وغيرها من فروع التأمين المختلفة.

المصرية للتأمين التكافلى

عن المصرية للتأمين التكافلى

ويضم هيكل المساهمين بالشركة بنك فيصل الإسلامى بحصة 32.75%، والمصرف العربي الدولي 9.5%، ومجموعة الخليج للتأمين 8.75%، فضلًا عن بنك ميدبنك 8.25%، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» بحصة 8.25%، وشركة كامكو 8.25%، وبنك البركة – مصر بحصة 8.25%، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 8%، وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 8%.