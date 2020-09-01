«المصرية تكافل» تستهدف استثمارات بقيمة 2.1 مليار جنيه العام الجارى

تستهدف شركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات استثمارات بقيمة 2.12 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مقابل 1.87 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2019/2020.

وكشف السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى للشركة، أنها تستهدف أيضاً تحقيق 290 مليون جنيه صافى دخل من الاستثمار خلال العام المالى الجارى، مقارنة مع 242 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى.

وأشار بيومى إلى أن شركته حققت 1.87 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالى الماضى، مقابل 1.45 مليار جنيه خلال العام المالى الأسبق، بنسبة نمو %29 لافتا إلى أن إجمالى أصول الشركة بلغت 2.175 مليار جنيه، مقارنة مع 1.66 مليار خلال فترة المقارنة.

وأوضح أن معدل نمو حقوق حملة الوثائق بلغ %46 لتصل إلى 1.17 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 803 مليون جنيه خلال العام المالى الأسبق، مشيراً إلى ارتفاع حجم الأقساط إلى 953 مليون جنيه مقارنة مع 808 ملايين جنيه خلال نفس فترة المقارنة.

وأكد أن حقوق المساهمين بلغت 506 ملايين جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 399 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو %27 وأوضح أن الشركة سددت تعويضات بقيمة 262 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 206 ملايين جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو %27.

ولفت إلى ارتفاع صافى الدخل من الاستثمار إلى 242 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 186 مليون جنيه خلال العام المالى الأسبق 2018/2019، وحققت الشركة 151 مليون جنيه صافى أرباح بنهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 144 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وقال إن نصيب السهم من الربح ارتفع إلى 82 جنيهاً خلال العام المالى الماضى، مقابل 78 جنيهاً خلال العام المالى الأسبق.

يبلغ رأس المال المدفوع لشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات 230 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين الحالى بنك فيصل الإسلامى بحصة %32.75 والمصرف العربى الدولى %9.5 ومجموعة الخليج للتأمين %8.75 فضلاً عن بنك مصر إيران للتنمية %8.25 وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» بحصة %8.25 وشركة كامكو %8.25 وبنك البركة- مصر بحصة %8.25 وأيضا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر %8 وأخيرا شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين %8.