المصرية تكافل تستعد لزيادة رأسمالها إلى 160 مليون جنيه

حوار ـ الشاذلي جمعة:قال أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة "المصرية للتأمين التكافلى" فرع الممتلكات، إن شركته تنتظر موافقة الجمعية العمومية المقبلة خلال أكتوبر المقبل، للموافقة على دعم القاعدة الرأسمالية للشركة بمبلغ 40 مليون جنيه، ليرتفع رأس المال المدفوع من 120 مليونا حاليا إلى 160 مليونا.وأضاف

حوار ـ الشاذلي جمعة:

قال أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة “المصرية للتأمين التكافلى” فرع الممتلكات، إن شركته تنتظر موافقة الجمعية العمومية المقبلة خلال أكتوبر المقبل، للموافقة على دعم القاعدة الرأسمالية للشركة بمبلغ 40 مليون جنيه، ليرتفع رأس المال المدفوع من 120 مليونا حاليا إلى 160 مليونا.

وأضاف أن مجلس إدارة الشركة، وافق خلال اجتماعه الماضى، على تلك الزيادة، ورفعت إلى الجمعية العمومية، لإقرارها بهدف دعم توسعات الشركات عبر الفروع الجغرافية، و مواكبة زيادة حجم أعمال الشركة،و لمواجهة انخفاض قيمة الجنيه بعد قرار البنك المركزى بتعويمه فى 3 نوفمبر الماضى.

وكشف عن أن الأرقام الأولية لحجم أقساط شركته بنهاية يونيو الماضى، يشير إلى تحقيق 424 مليون جنيه، مقابل 302 مليون خلال الفترة نفسها بنسبة نمو %40.4 تقريبا، مشيرا إلى أن تلك الزيادة جزء منها ناتج عن إعادة تقييم العملاء لأصولهم، وبالتالى ارتفعت مبالغ التأمين، وأقساط التأمين نتيجة لذلك، إذ خاطبت الشركات و الاتحاد المصرى للتأمين، و الهيئة العامة للرقابة المالية، حملة الوثائق لإعادة مراجعة مبالغ التأمين فى الوثائق، وإعادة تقييم أصولهم بعد تعويم الجنيه.

وأكد أن زيادة مبالغ التأمين لم تكتمل، وعرضت شركات التأمين على العملاء، رفعها بشكل جزئى تدريجى، حتى لا يحدث خلل فى عنصر التكلفة لدى العميل، بما ينجم عنه مضاعفة قسط التأمين بنسبة %100 وتمت زيادة القسط بنسبة %40 فى بعض الفروع، و%80 فى بعض فروع التأمين الأخرى، على أن تستكمل تلك الزيادات خلال العام المالى الحالى، ليتوافق مع قدرات العملاء المالية.

واعتبر أن قطاع التأمين استفاد من تعويم الجنيه فى مختلف فروع التأمين، منها تأمينات السيارات التى تضاعفت أسعارها بعد التعويم وارتفاع سعر الدولار، وبالتالى تضاعفت مبالغ التأمين و الأقساط و كذلك تأمينات الحريق، وأجسام السفن، والهندسى، وغيرها من فروع تأمينات الممتلكات.

ولفت إلى أن حجم الطلب على التأمين البحرى، شهد انخفاضا خلال الفترة الماضية، نتيجة قلة عدد الاعتمادات المستندية، بسبب شح السيولة الدولارية، قبل قرار التعويم، واستمراره بشكل جزئى بعد التعويم.

وأكد أن أزمة السيولة الدولارية، انتهت بالنسبة لقطاع التأمين، فالبنوك تلبى احتياجات شركات التأمين، بعد ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى، فأصبح كافيا لتلبية متطلبات قطاع التأمين، كما ساهم قرار شركة “هانوفر رى” الألمانية لإعادة التأمين بفتح حساب لها بالبنوك المصرية بالجنيه، فى حل جزء من الأزمة بالشركات كل وفق حصة شركة الإعادة لديه فى اتفاقيات إعادة التأمين، وبما سمح أيضا لشركة الإعادة باستثمار أموالها فى مصر .

وكشف عن استهداف شركته تحقيق 490 مليون جنيه، أقساطا خلال العام المالى الجارى (2017/2018 ) بعد تعديل المستهدفات وفق توقعات إعادة تقييم أصول العملاء، كما أن العملاء الجدد سيتم التعامل معهم بتحديد القيمة السوقية لأصولهم و مبالغ التأمين و القسط العادل و الكافى مع توقعات نمو الاقتصاد المصرى بين 3.6 – %4.

وتوقع ارتفاع الطلب على تأمينات الحريق و السيارات و الهندسى و البحرى خلال العام المالى الجارى.

وأشار “عارفين” إلى أن حصول شركته على الموافقة المبدئية لهيئة الرقابة المالية، على الإصدار الإلكترونى لوثيقة المسئولية المدنية، قبل غير الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، وجار الحصول على الموافقة النهائية خلال شهر من خلال تأكد لجان التفتيش بالهيئة العامة للرقابة المالية، من جاهزية النظام الإلكترونى “IT” بالشركة بمنظومة الإصدار الإلكترونى، معتبرا أن تلك المنظومة سوف تقضى على مشكلات التأمين الإجبارى، والتأكد من سلامة التعويضات، وتحصيل الأقساط، وإجراءات الإصدار، وإحكام رقابة الشركات على جميع مراحل المنظومة، ومسئولية الشركة عن البيانات من خلال توافر السيرفرات بها حتى لو استعانت بنظام إلكترونى لدى وسيط، فيجب أن تكون البيانات لديها، والسيرفرات وفقا لضوابط الهيئة.

وأضاف أن شركته سوف تستفيد من تلك الرخصة فى الإصدار الإلكترونى أيضا، فى وثيقة تأمينات السفر، بالتعاون مع الوسطاء ووكالات السفر.

و كشف عن بدء تفعيل منظومة الإصدار الإلكترونى الموحد لوثيقة المسئولية المدنية قبل غير الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، بعد مساهمة شركة “المهندس للتأمين” فى تصميم البرنامج، وتمت مراجعته من المختصين فى تكنولوجيا المعلومات “IT”، واعتمد من قبل مجلس إدارة الاتحاد لافتا إلى أن الأساس فى البيانات المطلوبة فى البرنامج، شهادة وفاة ضحايا الحادث لأنها تكون موحدة.

واعتبر أن هذه المنظومة الموحدة بداية لتكوين بنك معلومات للقطاع والذى بدأ فيه الاتحاد منذ فترة، إلا أن التركيز على ملف الإجبارى نظرا لأولويته، وحاجة القطاع الملحة للتغلب على مشكلاته، وإصدار ضوابط من الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم الإصدار الإلكترونى له دون الحاجة للربط مع الإدارة العامة للمرور، واهتمت الهيئة بإحكام الشركات لعملية الرقابة على الإصدار الفعلى للوثائق و تحصيل الأقساط، وبالتالى سلامة إجراءات التعويضات.

وأكد أن المنظومة الموحدة نواة لبنك معلومات، يشمل جميع فروع تأمينات الممتلكات، والحياة لمواجهة التعويضات غير المبررة، والحرائق المتعمدة، وتكوين قائمة الرفض، والعملاء كثيرى الخسائر، والقضاء على حالات الغش، والتحايل فى بعض التعويضات لتحسين صورة القطاع لدى الجمهور.

وأشار إلى أن شركته تخطط لافتتاح فرعين جدد فى مدينتى بورسعيد والمنصورة، خلال العام المالى الجارى، لتنضم إلى قائمة فروع الشركة بالمهندسين، ومدينة نصر، والتجمع الخامس، والإسكندرية، وأسيوط، فيما تدرس الشركة افتتاح فرع جديد فى الصعيد، لكن لم يستقر على المدينة بعد.

وأضاف أن شركته وزعت 30 مليون جنيه، فائضًا على المشتركين وفقا لنظام التأمين التكافلى، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ووفقا لنتائج العام المالى 2015/2016، مقارنة بتوزيع 23 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له.

وأكد أن شركته تدرس إصدار منتج جديد، خلال العام المالى الجارى رافضا الكشف عن تفاصيله لحين الانتهاء منه، والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليه.

ولفت إلى أن تأثر قطاع التأمين بضريبة القيمة المضافة، التى فرضت على أتعاب الخبراء الاستشاريين، وخبراء المعاينة، وتقدير الأضرار، ومستوى الخسائر، وكذلك الخبراء الاكتواريين، ومراقبى الحسابات، والتى تبلغ نسبة تلك الضريبة عليهم %10، ما يتسبب فى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومصروفات الشركات، والضريبة المفروضة على قطع غيار السيارات بنسبة %14، وتؤثر على تكاليف الإصلاح، وتعويضات السيارات التكميلى.

واعتبر العضو المنتدب للمصرية تكافل، أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة مئوية، يساهم فى مراجعة شركات التأمين لسياستها الاستثمارية، لتأثير ذلك على أسعار الفائدة على أذون الخزانة العامة للدولة، وشهادات الإيداع بالبنوك، والضريبة المفروضة على معاملات البورصة المصرية، وتأثيرها على استثمارات الشركات فى سوق الأوراق المالية.