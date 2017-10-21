المصرية تكافل ترفع رأسمالها إلى 160 مليون جنيه

الشاذلى جمعة:وافق مجلس إدارة شركة «المصرية للتأمين التكافلى»، على زيادة رأسمالها المدفوع بنسبة %33.3، ليصل إلى 160 مليون جنيه، مقابل 120 مليونا حاليا.قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة، إن الزيادة سيتم تمويلها من الأرباح المحققة العام المالى الماضى 2016/2017.وأضاف فى تصريحات لـ&

الشاذلى جمعة:

وافق مجلس إدارة شركة «المصرية للتأمين التكافلى»، على زيادة رأسمالها المدفوع بنسبة %33.3، ليصل إلى 160 مليون جنيه، مقابل 120 مليونا حاليا.

قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة، إن الزيادة سيتم تمويلها من الأرباح المحققة العام المالى الماضى 2016/2017.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة حققت أرباحا بلغت 63 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل 37 مليون جنيه، فى العام المالى السابق، لافتا إلى أن الهدف من زيادة رأس المال، دعم المركز المالى، وزيادة حقوق الملكية.

وأوضح أن الجمعية العمومية للمصرية تكافل، ستعقد اجتماعها الشهر المقبل، لاعتماد المركز المالى والزيادة الجديدة فى رأس المال، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

نجحت «المصرية للتأمين التكافلى» فى زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 424 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل 302 مليون جنيه فى العام المالى السابق بنسبة نمو تتجاوز الـ%40، وتستهدف زيادة حصيلتها إلى نصف مليار جنيه، بنهاية العام المالى الجارى 2017/2018.

وبرر «عارفين» نمو الأقساط الملحوظ إلى إعادة تقييم أصول العملاء، بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، وأوضح أن شركته خاطبت عملائها لرفع مبالغ تأمين الأصول بشكل تدريجى، بهدف ترشيد التكلفة عليهم.

وأكد أن الزيادة على الأصول لاتتجاوز %40 من قيمتها السوقية الحقيقية، فى حين بلغت %80 فى فروع تأمينية أخرى.