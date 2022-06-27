«المصرية تكافل» تحقق 888 مليون جنيه أقساطا بنهاية الربع الثالث

حققت شركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات ومسئوليات- %10.3 نموا فى أقساطها بنهاية التسعة شهور الأولى من العام المالى 2021/2022 لتبلغ 888 مليون جنيه مقابل 805 ملايين خلال الفترة المقابلة من العام المالى 2020/2021.

وكشف حسام علما، العضو المنتدب للشركة، أنها سددت 413 مليون جنيه تعويضات بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2021/2022 مقارنة مع 400 مليون خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى بمعدل ارتفاع %3.25.

وأضاف أن محفظة استثمارات شركته ارتفعت أيضاً إلى 2.3 مليار جنيه (2021) مقابل 2.16 مليار بنهاية يونيو الماضى وبنسبة نمو %6.5.

ويضم هيكل المساهمين الحالى للشركة كلا من بنك فيصل الإسلامى بحصة %32.75 والمصرف العربى الدولى %9.5 ومجموعة الخليج للتأمين %8.75 وبنك مصر إيران للتنمية %8.25 وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «BIAS» 52.8% وشركة كامكو %8.25 وبنك البركة- مصر %8.25 وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر %8 وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين %8.

وقال «علما» أن شركته قطعت خطوات ثابتة لتحقيق ما تسعى إليه دائما من جودة فى جميع أعمالها وخدماتها، على الرغم من التحديات التى تواجهها فى السوق، والتغيير المستمر فى بيئة العمل، لافتا إلى دخولها مرحلة جديدة من النمو مدعومة بالنهج الإستراتيجى ووضوح التوجه والتركيز على جودة الاكتتاب والخدمة المقدمة لمشتركيها.