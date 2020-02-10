«المصرية تكافل» تحقق 430 مليون جنيه أقساطاً بنهاية النصف الأول

حققت شركة «المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات» 430 مليون جنيه أقساطاً حتى نهاية النصف الأول من العام المالى الحالى 2019-2020، مقابل 365 مليونا خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه ، بنسبة نمو %18.

وكشف السيد بيومى ، نائب الرئيس التنفيذى للشركة ، أنها سددت 146 مليون جنيه تعويضات حتى نهاية النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بمبلغ 95 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع %53.

وأضاف بيومى أنه وفقا للمؤشرات الأولية لنتائج النصف الأول «من يوليو وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضى»، فقد بلغ صافى الدخل من الاستثمارات 117.3 مليون جنيه مقابل 84.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق بمعدل نمو %39.

وأوضح أن صافى الدخل من «الاستثمارات المخصصة» التى تتعلق بحقوق حملة الوثائق بلغ 89 مليون جنيه مقابل 65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بمعدل نمو %37 ومن «الحرة» المتعلقة بحقوق المساهمين وصل إلى 28 مليون جنيه مقارنة مع 19 مليون جنيه خلال نفس فترة المقارنة بمعدل نمو %47.

وأشار بيومى إلى ارتفاع محفظة استثمارات الشركة إلى 1.6 مليار جنيه حتى نهاية النصف الأول من العام المالى الجارى مقابل 1.45 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بمعدل نمو %10.

وتستهدف الشركة تحقيق 880 مليون جنيه أقساط خلال العام المالى الجارى 2019-2020.

وكانت الجمعية العمومية الماضية للشركة قد وافقت على توزيع 50.7 مليون جنيه فائضا على المشتركين عن العام المالى الماضى 2018-2019 مقابل 38 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق له، إضافة إلى الموافقة على زيادة رأسمالها المدفوع إلى 230 مليون جنيه، بدلا من 184 مليونا .