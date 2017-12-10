المصرية تكافل تحقق 112 مليونا أقساطا

المال – خاص أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالى الجارى (2017/2018 ) المنتهى فى 30 سبتمبر الماضى بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» – ممتلكات تحقيقها 112 مليون جنيه أقساطا مباشرة . وقال حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة، إن شركته حققت %72 نموا ع

المال – خاص

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالى الجارى (2017/2018 ) المنتهى فى 30 سبتمبر الماضى بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» – ممتلكات تحقيقها 112 مليون جنيه أقساطا مباشرة .

وقال حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة، إن شركته حققت %72 نموا عن الفترة نفسها من العام المالى الماضى وبلغت أقساط الربع الأول من العام المالى (2016/2017) حوالى 65 مليون جنيه.

وأضاف أن شركته لاتزال تراجع باقى نتائج الربع الأول لافتاً إلى أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على زيادة رأس المال المدفوع إلى 160 مليون جنيه.

وقد حققت الشركة إجمالى أقساط 425 مليون جنيه، نهاية يونيو مقابل 304 ملايين جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنمو %40 فيما سددت 8.37 مليون جنيه تعويضات، مقابل 43.9 مليون جنيه، نتيجة لانتقاء الشركة للأخطار وعدم وقوع حوادث كبيرة خلال هذا العام.

وبلغ فائض الاكتتاب بالشركة 31.4 مليون جنيه، مقابل 25.2 مليون بنسبة نمو %25 وارتفع إجمالى فائض النشاط %24 مرتفعا إلى 93.2 مليون جنيه، مقارنة بـ 75.2 مليون خلال فترة المقارنة.

ويتكون هيكل المساهمين من بنك «فيصل الإسلامى» بحصة %24.75 والمصرف العربى الدولى %9.5 بجانب ثلاثة مساهمين كويتيين، وهم شركة «الخليج للتأمين» %8.75 و«الخليج لتأمينات الحياة» %8 و«كامكو» للاستثمار %8.25 فضلا عن بنك «مصر إيران» %8.25 وبنك «الشركة المصرفية العربية الدولية» %8.25 وبنك «البركة» %8.25 وبنك مصر %8 والصندوق الاجتماعى للتنمية %8.