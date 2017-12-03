المصرية تكافل تحصل على رخصة الإصدار الإلكتروني لوثيقة الإجباري

المال ـ خاص:حصلت شركة «المصرية للتأمين التكافلى» على الموافقة النهائية للهيئة العامة للرقابة المالية على ترخيص الإصدار الإلكترونى لوثيقة المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع «السيارات الإجبارى».قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة، إن هيئة الرقابة راجعت النظام

المال ـ خاص:

حصلت شركة «المصرية للتأمين التكافلى» على الموافقة النهائية للهيئة العامة للرقابة المالية على ترخيص الإصدار الإلكترونى لوثيقة المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع «السيارات الإجبارى».

قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة، إن هيئة الرقابة راجعت النظام التكنولوجى IT الخاص بالشركة ومدى جاهزيته لمزاولة الإصدار الإلكترونى للوثائق وقدرته على الربط بين منفذ المرور وفروع الشركة بجانب التأكد من انتظام العمل والدقة فى الإصدار، لافتا إلى أن شركته بصدد التعاقد مع عدد من شركات وساطة التأمين لإصدار وتوزيع الوثائق إلكترونيا بمنافذ المرور التى تعمل بها الشركة.

وأضاف أن شركته لم تتلق أى عرض من مجلس إدارة بنك مصر لبيع حصته فى هيكل ملكية الشركة والتى تبلغ %8، لافتا إلى أنه فى حالة تقدم أى من المساهمين بطلب لبيع حصته سوف يجتمع مجلس الإدارة لعرض الأمر على المساهمين، ومن يتقدم منهم لشراء هذه الحصة أو تقدم مستثمر جديد لشرائها، يبت فيها المجلس دون الحاجة لعقد جمعية عمومية لتقرير ذلك.

ويتكون هيكل المساهمين من بنك «فيصل الإسلامى» بحصة %24.75 والمصرف العربى الدولى %9.5 بجانب ثلاثة مساهمين كويتيين هم شركة «الخليج للتأمين» %8.75 و«الخليج لتأمينات الحياة» %8 و«كامكو للاستثمار» %8.25 فضلا عن بنك «مصر إيران» %8.25 وبنك «الشركة المصرفية العربية الدولية» %8.25 وبنك «البركة» %8.25 وبنك مصر %8 وأيضا الصندوق الاجتماعى للتنمية %8.

وتوقع عارفين تحسن الاقتصاد المصرى العام المقبل مع انخفاض معدلات التضخم، وتوقعات تخفيض سعر الفائدة بما ينعش من الطلب على السلع والخدمات المختلفة ومنها التأمين، مشيرا إلى أن قطاع التأمين استفاد من التعويم عبر زيادة مبالغ التأمين وأقساطه نتيجة لإعادة تقييم أصول العملاء بجانب أن نسبة كبيرة من استثمارات القطاع موجهة نحو الودائع وأذون الخزانة، وهى التى ارتفعت عوائدها مع ارتفاع أسعار الفائدة منذ عام.

وكشف أن شركته زادت من حدود احتفاظها بالأخطار فى اتفاقيات إعادة التأمين خلال يوليو الماضى، وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية بعد الزيادة الكبيرة فى مبالغ التأمين والناتجة عن إعادة تقييم العملاء لأصولهم بعد قرار التعويم العام الماضى، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة فى رأسمال الشركة المدفوع الشهر الماضى ليبلغ 160 مليون جنيه بزيادة 40 مليون جنيه سوف تساهم فى زيادة حدود احتفاظ الشركة من الأخطار خلال تجديدات العام المقبل بناء على زيادة حقوق الملكية. وأكد أن شركته حققت 111 مليون جنيه أقساطا مباشرة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2017/ 2018 مقارنة بـ65.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو %70 فيما سددت الشركة 33.3 مليون جنيه تعويضات بنهاية سبتمبر مقابل 29.2 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، فيما تستهدف الشركة تحقيق 500 مليون جنيه أقساط بنهاية العام المالى الجارى يونيو المقبل.

وأضاف أن صافى الدخل من الاستثمار ارتفع إلى 19.4 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 14.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الماضى، مشيرا إلى أن شركته بدأت تنافس على العمليات الكبرى بالسوق بعدما كانت تركز على المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال السنوات الماضية، كما تكتتب الشركة حاليا فى فروع تأمينات البترول والطيران لتنويع محفظة الأقساط وإضافة عملاء جدد.

وكشف عارفين عن موافقة مجلس إدارة الشركة على البدء فى الحصول على تصنيف ائتمانى من خلال هيئة التصنيف الائتمانى للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، وهى مؤسسة متخصصة فى منح التصنيف الائتمانى لشركات التكافل والمؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، متوقعا الحصول على تصنيف خلال النصف الأول من عام 2018.

وأضاف أن شركته تستعد لتوزيع 89 مليون جنيه فائض نشاط على المشتركين منها 29 مليون جنيه عن المركز المالى فى 30 يونيو الماضى، و60 مليون جنيه مرحلة لم يتم التوصل لعناوين العملاء لإخبارهم عنها.

وأوضح أن شركته تستعد لإطلاق خدمة جديدة على الموقع خلال الشهر الجارى، تمكن العملاء من الاستعلام عن حجم مستحقاتهم من فائض النشاط بما يساعدهم فى الحصول على مستحقاتهم، وهو ما يساهم فى دعم صورة الشركة وسمعتها فى السوق.

وأكد أن شركته وقعت بروتوكولا مؤخرا مع البنك الأهلى المصرى يمكن العملاء من سداد الأقساط باستخدام بطاقات الائتمان بجانب استخدام ماكينات نقاط البيع P.O.S بما يساعد العملاء فى استخدام خدمات السداد الإلكترونى وهو ما يوفر الوقت والجهد على الشركة وعملائها ويوفر سيولة سريعة للشركة لضخها فى قنوات الاستثمار المختلفة.

وقال إن شركته تقوم بتطوير موقعها الإلكترونى حاليا ليتم استخدامه فى الإصدار الإلكترونى للوثائق عبر قيام العملاء بملء طلب التأمين إلكترونيا والحصول على عرض أسعار ثم يتوجه لأى فرع للحصول على وثيقته، متوقعا إطلاق تلك الخدمة العام المقبل.

وأضاف أن شركته تخطط لافتتاح فرعين جديدين خلال 2018 فى كل من مدينتى المنصورة والسويس، وذلك بعد افتتاح بورسعيد خلال سبتمبر الماضى، ليضاف إلى فروع الشركة فى المهندسين ومدينة نصر والتجمع الخامس وأسيوط والإسكندرية.