المصرية ترفع قيمة الشريحة الأجنبية من قرض المحمول إلى 300 مليون دولار

❐ أحمد البحيرى: موعد توقيع العقود مع التحالف المصرفى تحدده مصالح الشركةمحمد سالم ومحمود جمال وأحمد علىعلمت «المال» أن الشركة المصرية للاتصالات، طلبت زيادة قيمة الشريحة الأجنبية، ضمن قرض الرخصة الرابعة للمحمول، لتصل إلى 300 مليون دولار، تمثل نسبة تزيد عن %40 من إجمالى التمويل البالغ 1

❐ أحمد البحيرى: موعد توقيع العقود مع التحالف المصرفى تحدده مصالح الشركة

محمد سالم ومحمود جمال وأحمد على

علمت «المال» أن الشركة المصرية للاتصالات، طلبت زيادة قيمة الشريحة الأجنبية، ضمن قرض الرخصة الرابعة للمحمول، لتصل إلى 300 مليون دولار، تمثل نسبة تزيد عن %40 من إجمالى التمويل البالغ 13 مليار جنيه، وذلك بدلا من 180 مليون دولار، بغرض تفادى مستويات الفائدة المرتفعة على العملة المحلية، فى الوقت الحالى.

وأوضحت مصادر مصرفية أن عوائد القروض بالبنوك المحلية، ترتبط بسعر الكوريدور لدى البنك المركزى المصرى، ويسجل حاليا %18.75 على الإيداع، و%19.75 على الإقراض، مشيرة إلى أن البنوك تراعى فى حساباتها متوسط العائد على سندات الخزانة، أجل 5 و7 سنوات، والذى يدور حاليا حول %16، فى حين لا تزيد الفائدة على تمويلات العملة الأجنبية عن %7 فى المتوسط.

يشارك فى تدبير القرض تحالف مصرفى يضم بنوك: الأهلى، مصر، التجارى الدولى، قطر الوطنى، وكريدى أجريكول.

وأشارت مصادر إلى أن الشركة المصرية دائمة التعديل على ضوابط وشروط القرض، وكان من المقرر توقيع مذكرة الشروط المبدئية، الثلاثاء الماضى، وتم التأجيل دون تحديد موعدا أخر للتوقيع.

من جانبه قال أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لـ«المصرية»، إنها تسعى للحصول على أكبر شريحة بالدولار، من أجل التخلص من أعباء الفوائد البنكية.

وأكد لـ«المال» أن الشركة غير مضطرة لإبرام اتفاقيات القرض فى الوقت الحالى، خاصة أن حجم السيولة المالية المتاحة لديها يقدر بـ7 مليارات جنيه، تتضمن جزء بالعملة الأمريكية، مضيفا: “مش هوقع غير بالطريقة إللى أنا عايزها، وبما يتوافق مع المصالح الاستثمارية للشركة، وخططها التوسعية.

وكشف عن اقتراض الشركة نحو4.5 مليار جنيه من البنوك، تسعى لخفضها إلى 2.5 مليار قبل أواخر 2017، وقدر حجم استثماراتها حتى نهاية العام الحالى بـ 6.9 مليار جنيه، تم توظيفها فى مجالات تشغيل المحمول، وتحديث البنية التحتية للقطاع، ورفع كفاءة الشبكة الأرضية المتهالكة، خاصة أن أخر تطوير نفذته «المصرية» كان فى عام 2002.

ولفت إلى استهداف الشركة التوسع كمشغل إقليمى عبر شبكتها الرابعة للمحمول «we»، بنهاية ديسمبر المقبل، فى أسواق واعدة مجاورة، منها ليبيا وسوريا.

يبلغ أجل التمويل المستهدف نحو 8 سنوات، تستخدمه الشركة فى إجراء توسعات رأسمالية، وتغطية تكاليف البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات، لإتاحة خدمات متكاملة، تشمل «الثابت» و«المحمول» والإنترنت فائق السرعة ADSL.

وقال محمد المسيرى، محلل قطاع الاتصالات بشركة فاروس القابضة، إن سعى المصرية للاتصالات لتحويل القرض من الجنيه إلى الدولار يقلص من ضغوط الفائدة على معدلات الربحية، والأعباء المالية المتراكمة من اختراق نشاط المحمول.

وبحسب نتائج أعمال الشركة المالية فى الـ 9 شهور الأولى من 2017 ، ارتفعت صافى ديونها من 2.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، إلى 5.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017، بينما حققت إيرادات 13.261 مليار جنيه مقارنة مع 9.657 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بنسبة نمو %37.

فيما سجلت صافى أرباح بلغت 3.547 مليار جنيه، مقابل 3.181 مليار جنيه، عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت %12.