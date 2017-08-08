المصرية – اليابانية ترفع الطاقة الاستيعابية لكليات الهندسة وإدارة الأعمال

❏ الجوهرى لـ«المال»: إنشاء فرع للجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة لم يحسم بعد هاجر عمران قال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية E-JUST، إن الجامعة تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لكليات الهندسة وإدارة الأعمال والدراسات الإنسانية خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 500 طالب فى ا

❏ الجوهرى لـ«المال»: إنشاء فرع للجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة لم يحسم بعد



هاجر عمران

قال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية E-JUST، إن الجامعة تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لكليات الهندسة وإدارة الأعمال والدراسات الإنسانية خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 500 طالب فى الأولى و200 طالب فى الثانية.

وأوضح أن الجامعة تستهدف الانتهاء من إنشاء الحرم الجامعى الجديد فى نهاية سبتمبر من العام المقبل بتكلفة 3.2 مليار جنيه موزعة بواقع مليارى جنيه للمبانى و1.2 مليار للبنية التجتية، مؤكدا أن العمل يتم بشكل جيد فى عمليات الإنشاء حاليا.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد أعلن فى مؤتمر نهاية الأسبوع الماضى أن الجامعة المصرية اليابانية تفتح ابوابها خلال العام الدراسى 2017/2018 لاستقبال 214 طالبا تمثل الطاقة الاستيعابية لطلبة البكالوريوس لأول مرة فى كليات الهندسة وإدارة الأعمال موزعة بواقع 144 طالبا بالاولى و72 طالبا فى الثانية.

وقدر الجوهرى حجم الاستثمارات الجديدة التى ضختها الجامعة لافتتاح كليات الهندسة وإدارة الاعمال مؤخرا لطلاب البكالوريوس بـ 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الاستثمارات الجديدة عبارة عن مبنى تعليمى إدارى.

وجدير بالذكر أن المقر الدائم للجامعة يقع فى مدينة برج العرب على مساحة ٢٠٠ فدان.

وقال تاكيهاروا كاجاوا، السفير اليابانى، إن خريجى الجامعة لديهم فرص كبيرة للعمل فى الشركات اليابانية فى مصر بعد الانتهاء من الدراسة فى الجامعة، مؤكدًا أن حكومته تقدم دعمًا كثيرًا للجامعة حتى تكون مركزا للدراسة على الأسلوب اليابانى.

وأكد أن الجامعة لا تستهدف إنشاء كليات أخرى بخلاف الهندسة وإدارة الأعمال حاليًّا وخاصة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بسبب التركيز على الخطة الموضوعة مسبقا للحرم الجامعى، موضحا أن إنشاء فرع للجامعة فى العاصمة الإدارية الجديدة لا يزال أمرا لم يتم اتخاذ قرار بشأنه بعد.

وفى مايو الماضى أعلنت وزارة التعليم العالى الإعداد لمشروع قانون ينتظر التوقيع من الرئيس عبدالفتاح السيسى ويتابعه بشكل يومى وهو إنشاء مدينة علوم فى العاصمة الإدارية الجديدة، يستهدف تدشين فروع للجامعات الأجنبية فى مصر، ومؤخرا الوزارة مع شركة العاصمة الإدارية على تخصيص 450 فداناً لصالح الجامعات الخاصة؛ لإنشاء فروع لها فى المدينة العلمية المقرر إنشاؤها فى العاصمة.