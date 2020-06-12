اقتصاد وأسواق

«المصرية المغربية»: مصر خاضت معارك حاسمة في التنمية والإصلاح ومحاربة الإرهاب

وتجاوزت العديد من التحديات الضخمة على جميع المستويات
محمد ريحان 8:39 م, الجمعة, 12 يونيو 20 8:39 م, الجمعة, 12 يونيو 20

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قال محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال وأمين حزب مستقبل وطن بمصر الجديدة إن مصر خاضت خلال الـ6 سنوات الأخيرة معارك عديدة في التنمية والإصلاح وضد الإرهاب، وتجاوزت العديد من التحديات الضخمة على جميع المستويات.

وأضاف «حسني»، في بيان للجمعية اليوم أن معركة الإصلاح والتنمية من أبرز المعارك، لافتًا إلى أن النهضة العمرانية التي شهدتها البلاد والمشروعات القومية في البنية التحتية والمدن الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين تعد علامة بارزة في مجال التنمية والإصلاح.

وأكد أن مصر أهدت للعالم العربي نموذجًا يحتذى به في الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذها أجرأ عملية إصلاح اقتصادي وما شهدته من تحديات ضخمة في تحقيق الاستقرار الأمني ومكافحة الإرهاب التي تعد من أخطر المعارك التي ما زالت مستمرة.

وقال: «إن الرئيس السيسي اختار سلاح الإصلاح الاقتصادي والتنمية بجدية، وأعطى الاهتمام والأولوية للشباب من أجل إعداد جيل جديد من الشباب الوطني لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح».

وأضاف: مهما كانت التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها العالم جميعاً في ظل جائحة كورونا ستمضي مصر والقيادة السياسية نحو التنمية الشاملة، وسنتجاوز معًا -حكومة وقطاعًا خاصًا- التحديات الراهنة.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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