المصرية المغربية توقع اتفاقا مع غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء

محمد ريحان: وقعت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء بهدف تعزيز التعاون بين رجال الأعمال فى البلدين وزيادة التبادل التجاري بين مصر والمملكة المغربية وقع الاتفاقية محمد عادل حسنى، رئيس مجلس الإدارة…

محمد ريحان:

وقعت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء بهدف تعزيز التعاون بين رجال الأعمال فى البلدين وزيادة التبادل التجاري بين مصر والمملكة المغربية

وقع الاتفاقية محمد عادل حسنى، رئيس مجلس الإدارة عن الجانب المصري وياسر عادل رئيس الغرفة ممثلا للجانب المغربي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الجمعية إلى المملكة المغربية برئاسة محمدعادل حسنى وعضوا مجلس الإدارة المهندس أسامة جنيدي وكريم هيكل وبحضور المستشار أحمد شوقى رئيس مكتب التمثيل التجاري بالمغرب وعدد من رجال الأعمالز

وصرح اللواء إسماعيل عبد العزيز الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصرية المغربية بأن الاتفاقية تأتى فى إطار خطة المجلس لعقد العديد من بروتوكولات التعاون مع منظمات الأعمال بالمملكة المغربية الشقيقة.

وقال المهندس أسامة جنيدي عضو مجلس الإدارة أن بنود الاتفاقية تتضمن تبادل المعلومات والإحصائيات للترويج للفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين إضافة إلى تشجيع إقامة المشروعات المشتركة بين الجانبين.

وأضاف كريم هيكل عضو مجلس إدارة الجمعية أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات لوفود رجال الأعمال والبعثات التجارية وتنظيم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال فى البلدين وتشجيع الأعضاء على المشاركة فى المعارض الدولية التى تقام فى البلدين.