المصرية المغربية: التوافق بين القاهرة والرباط فى صالح الاستثمار

مباحثات رجال الأعمال تعزز التعاون الاقتصادى بين مصر والمغرب محمد ريحانأكد محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن زيارة رئيس مجلس النواب المغربى للقاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تؤكد حرص الحكومتين المصرية والم

مباحثات رجال الأعمال تعزز التعاون الاقتصادى بين مصر والمغرب

محمد ريحان

أكد محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن زيارة رئيس مجلس النواب المغربى للقاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تؤكد حرص الحكومتين المصرية والمغربية على دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الكبيرين.

وقال الأمين العام للجمعية المصرية المغربية، اللواء إسماعيل عبدالعزيز، إن التوافق المصرى المغربى على مستوى الحكومات ورجال الأعمال أمر مهم وسيكون له مردود إيجابى مع استثمار الإمكانيات الاقتصادية المتنوعة فى مصر والمغرب فى جميع القطاعات الاقتصادية.

وقال المهندس أسامة جنيدى عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية، إن التبادل التجارى فى الفترة الأخيرة شهد تحسنا ملحوظا بين البلدين إلا أنه مازال رقماً متواضعاً يمكن بسهولة مضاعفته مع وجود اهتمام وجهد قليل نظراً للإمكانيات والفرص المتاحة بين البلدين الكبيرين وما بينهما من روابط قوية ممتدة عبر السنين.

ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب 700 مليون دولار تصدر مصر منهم حوالى 400 مليون دولار.

وأكد “جنيدى” أن الجمعية قامت بعمل زيارتين مهمتين للممكلة المغربية وتم توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالرباط وعقدنا لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال فى المغرب بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى بالرباط برئاسة المستشار أحمد شوقى.

وقال “جنيدى” إن هناك متابعة واهتماما من رجال الأعمال المغاربة لما يحدث فى مصر من إصلاح وإصدار قوانين وتشريعات محفزة للاستثمار فى مصر ويمكن البناء على كل هذه الخطوات للتصدير معاً إلى أسواق أفريقيا.

من جانبه أكد الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن الجمعية تتطلع إلى مزيد من التعاون المصرى والمغربى خاصة فى المجال الصناعى، لافتاً إلى أن رجال الأعمال قادرون على لعب دور محورى فى زيادة التبادل التجارى وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء فى المغرب أو مصر.

وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية للغاية لنمو حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون الحكومى المصرى المغربى والمباحثات الدائرة بين رجال الأعمال فى البلدين من خلال الجمعية ستحقق طفرة فى العلاقات والمصالح المتبادلة.

وأكد كريم هيكل عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الاعمال، أن الجمعية وضعت خطة مستقبلية بالتعاون مع كل الأطراف فى مصر والمغرب حكومة ومنظمات أعمال من اجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وقال هيكل إن هناك اهتماما كبيرا لدى الجانب المغربى فى تنمية التبادل التجاري في كل المجالات التجارية والصناعية والخدمية، مشيرا الى أنه تم تشكيل العديد من اللجان النوعية داخل الجمعية لوضع أجندة اعمال لكل قطاع والتركيز على إيجاد حلول لاية عقبات قد تواجه رجال الاعمال والتواصل مع الجهات الحكومية لدعم وتنمية القطاعات الاقتصادية فى جميع المجالات.