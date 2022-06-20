«المصرية المتحدة للسكر» تستورد 60 ألف طن من الهند عبر ميناء السخنة

تستقبل ميناء السخنة غدا شحنة من السكر الهندي لأول مرة، بحمولة تصل إلى 60 ألف طن، وذلك لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر، وذلك عبر السفينة BERGE NAMULI والتي ترفع علم جزر المارشيال والتي تم بناؤها عام 2021 وتعد من أحدث سفن الصب الجاف.

تأتي تلك الشحنة بالرغم من قرار الهند خلال مايو الماضي بتقييد بيع السكر في الأسواق الدولية، وذلك بعد أيام فقط من حظرها تصدير القمح، حيث أكدت أنها ستحد من صادرات السكر إلى 10 ملايين طن لموسم التسويق الذي يمتد حتى سبتمبر الحالي لضبط الأسعار، كما طُلب من البائعين الحصول على “إذن محدد” من السلطات لتصدير السكر بين 1 يونيو و31 أكتوبر.

وتعتبر الهند أكبر منتج للسكر في العالم وثاني أكبر مصدر بعد البرازيل، قالت حكومة ناريندرا مودي إنها بحاجة إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على مخزون السكر في البلاد بعد “نمو غير مسبوق في الصادرات” العام الماضي وفي الموسم الحالي.

وتواصل أسعار السكر اليوم الاثنين استقرارها لليوم الخامس على التوالي، لدى تجار الجملة والمستهلك في السوق المحلي، بعدما شهد سعر السكر ارتفاعًا، يوم الأربعاء الماضي، بمقدار 50 جنيه في الطن.

وأعلنت وزارة التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 6 أشهر، مشيرة إلى أن هناك توجيهات مستمرة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لشركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد، وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وفي الأسواق.

وبالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار عقود السكر الآجلة «الأبيض» ببورصة لندن للسلع، ارتفاعًا في الجلسة الصباحية، لتداولات اليوم الاثنين.

واستقر سعر طن السكر الأبيض عند 12,000 جنيه، عقب ارتفاعه الأربعاء الماضي، بمقدار 50 جنيه بالطن.

وفي نفس السياق استقبلت ميناء الدخيلة شحنة من الذرة الارجنتيني لصالح شركة فينوس انترناشونال والتي تصل الى قرابة 65.2 ألف طن، كما تستقبل بعد غدا ميناء الاسكندرية شحنة من الذرة الارجنتيني لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير، وبالاضافة الى شحنة اخرى بواقع 20 ألف طن عبر ميناء الدخيلة لنفس الشركة.