المصرية اللبنانية : نشارك دائمًا في معارض الأعلى للثقافة

علي راشدتشارك الدار المصرية اللبنانية في معرض إصدارات وزارة الثقافة المُقام على هامش ملتقى النقد الدولي في دورته الثانية، وتعتبر الدار الوحيدة من دُور النشر الخاصة التي تشارك بالمعرض.من جهته لفت موسى علي، المستشار الثقافي للدار المصرية اللبنانية، إلى أن الدار تشارك غالبًا في كل المعارض الخاصة

علي راشد

تشارك الدار المصرية اللبنانية في معرض إصدارات وزارة الثقافة المُقام على هامش ملتقى النقد الدولي في دورته الثانية، وتعتبر الدار الوحيدة من دُور النشر الخاصة التي تشارك بالمعرض.





من جهته لفت موسى علي، المستشار الثقافي للدار المصرية اللبنانية، إلى أن الدار تشارك غالبًا في كل المعارض الخاصة بمؤتمرات المجلس الأعلى للثقافة، وأن هذا أمر طبيعي، خاصة أن بعض الكُتّاب المشاركين بتلك المؤتمرات يطلبون من الدار المشاركة، وكذلك يطلب الأعلى للثقافة ذلك.