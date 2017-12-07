المصرية اللبنانية: مؤتمر الكوميسا فرصة لزيادة الصادرات

المال - خاص أكد وفد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، المشارك في فعاليات مؤتمر الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، على أهمية اللقاءات المصرية الإفريقية في تحقيق طفرة في الصادرات، وإقامة المشروعات المشتركة. وأوضح مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية،…

المال – خاص

أكد وفد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، المشارك في فعاليات مؤتمر الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، على أهمية اللقاءات المصرية الإفريقية في تحقيق طفرة في الصادرات، وإقامة المشروعات المشتركة.

وأوضح مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، أن المؤتمر فرصة كبيرة يجب الاستفادة منها لتحقيق نمو فى الصادرات المصرية إلى البلدان الإفريقية، مشيراً إلى ضرورة دفع العلاقات التجارية مع القارة السمراء، باعتباره سوق مهم لمصر والمنطقة العربية.

وقال كريم خليفة، عضو مجلس إدارة الجمعية اللبنانية، إن المؤتمر حدث مهم باعتباره محور أساسي لتنمية وتحقيق تعاون فعال بين الدول الإفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة للتصدير.

وأضاف محمد أمين الحوت، عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، أن الحكومة المصرية ودعم القيادة السياسية لهذه المؤتمرات يؤكد أن الدولة حريصة على فتح قنوات التواصل مع الأسواق الإفريقية المهمة للاقتصاد المصري.

وقال: بدأنا نلاحظ أن الحكومة تتحرك أسرع وتسبق القطاع الخاص، والآن جاء دور رجال الأعمال لتحويل هذه الإرادة إلى واقع ملموس ومشروعات استثمارية وتجارية تحقق التنمية وتوفر فرصًا أكبر للمنتجات المصرية في السوق الإفريقية التي لا تزال الأرض الخصبة والذهبية للاستثمار والتصدير.