المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تشيد بتواجد المرأة في 3 دول

المال- خاص

أشادت لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بدور حكومات الدول العربية وعلى رأسها مصر ولبنان والسعودية بتمكين المرأة فى كافة المناصب والقيادات العليا.

وقالت الدكتورة زينب الغزالى رئيسة لجنة المرأة بالجمعية إن دعم القيادة السياسية فى مصر ولبنان والمملكة السعودية للمرأة فى 2017 ومنحها المناصب العليا بجانب تمثيلها القوى فى الحكومة وترأسها 6 وزارات فى مصر بجانب تمثيلها القوى والمشرف فى البرلمان حدث “تاريخى” وانتصار للمرأة العربية وإبراز دورها التنموى.

وأضافت الغزالى، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنه لأول مرة منذ عام 1962 تضم حكومة مصرية 6 وزيرات مرة واحدة، مشيدة بدور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي النشطة فى تعزيز اوجه التعاون الاقتصادى مع لبنان وحضورها الدائم لملتقى الأعمال المصرى اللبنانى وترأسها أجتماعات اللجنة المشتركة بجانب الأداء المتميزة لكل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، وايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وأشارت إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عام 2017 عام المرأة يعطى الضوء الأخضر لتحرك القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدنى نحو تعظيم الاستفادة من المرأة فى كافة النواحى، ومساهمتها فى التنمية المجتمعية .

وأكدت على أهمية دور الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بأعتبارها أحد أهم منظمات الأعمال الثنائية والتزامها الكامل بدعم جهود الدولة الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها شريك رئيسي في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.

وأضافت أن لجنة المرأة بالجمعية تعمل على تعزيز دور سيدات الأعمال بمصر ولبنان فى المشاركة فى النهوض بالاقتصادى القومى وتبنى النماذج المشرفة وتكريم دورهم فى مختلف المجالات ومنها المجال الرياضى والاقتصادى والمجتمع