اقتصاد وأسواق

«المصرية اللبنانية» تناقش مع وزيرة التجارة آليات مساندة القطاع الإنتاجي لتجاوز آثار أزمة كورونا

غدا الخميس عبر الفيديو كونفرنس
محمد ريحان 8:58 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 8:58 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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تنظم لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بعد غد الخميس، ندوة رقمية بعنوان: «مستقبل الصناعة ودور الدولة في دعم القطاع الإنتاجي» بمشاركة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

ويشارك في الندوة الرقمية المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده مصر.

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وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن الندوة تناقش دور وزارة التجارة والصناعة في مساندة القطاع الإنتاجي لتجاوز الأثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا، وآليات التعامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة سعر الغاز، ودور الوزارة في تخفيف الأعباء وزيادة تنافسية المنتج الوطني، والاجراءات والمبادرات البنكية لتيسير التمويل الصناعة، خاصة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها.

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وأضاف «الحوت»، كما تستعرض الندوة الرقمية، آخر مستجدات آليات حجز الأراضي الصناعية الكترونيا، ودور مشاريع التحول الرقمي في تنشيط عمل مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لدفع معدلات التبادل التجاري وتنشيط الاستثمار، ودور وزارة التجارة والصناعة في دعم الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة بجانب استعراض برامج ومبادرات التدريب والتأهيل لإعداد الكوادر البشرية وفقا لمتطلبات سوق العمل واحتياجات الصناعة الوطنية.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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