«المصرية اللبنانية» تناقش دور التكنولوجيا فى توطين الصناعة ودعم الاقتصاد.. غدا

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى ندوة غدا الخميس عن آليات استخدام التكنولجيا والتجارة الإلكترونية فى توطين الصناعة ودعم الاقتصاد المصرى، بمشاركة محمد الأتربى رئيس اتحاد بنوك مصر وأشرف صبرى رئيس شركة فوري ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية إن الندوة تاتي فى اطار ما يشهده الاقتصاد المصرى والعالمي من تحولات كبيرة في الفترة الأخيرة مع توجه الدولة نحو دعم دور التكنولوجيا في تحسين معدلات النمو والتسريع بعملية الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمى.

وتقام الندوة التى تنظمها لجنتا الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية ( Video Conference ) مع اعضاء الجمعية من ممثلي قطاع الاعمال في مصر ولبنان لمناقشة عدد من المحاور من أهمها دور البنوك في دعم دعم عملية الشمول المالي عبر استخدام التكنولوجيا وتوجه البنوك لدعم قطاعات التكنولوجيا المالية عبر صناديق استثمارية متخصصة، بالإضافة الى آليات استخدام التجارة الإلكترونية في دعم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية استفادة القطاع الصناعي والمصرفي من التكنولوجيا في تطوير الأعمال.