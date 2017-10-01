المصرية اللبنانية تكرم بطلة السباحة فريدة عثمان

المال - خاصنظمت لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حفل تكريم لسباحة مصر الذهبية فريدة عثمان، صاحبة أول ميدالية مصرية فى بطولة العالم للسباحة.وقدمت الدكتورة زينب الغزالى، رئيس لجنة المرأة بالجمعية، درع تكريم سباحة مصر الذهبية، بحضور المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية

المال – خاص

نظمت لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حفل تكريم لسباحة مصر الذهبية فريدة عثمان، صاحبة أول ميدالية مصرية فى بطولة العالم للسباحة.

وقدمت الدكتورة زينب الغزالى، رئيس لجنة المرأة بالجمعية، درع تكريم سباحة مصر الذهبية، بحضور المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد الحوت عضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذى.

وقال المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية، إن فريدة عثمان تستحق التكريم لما قدمته باسم مصر، مؤكداً على استمرار دعم الجمعية لكل الموهوبين والمتفوقين فى كل من مصر ولبنان.

وأكدت الغزالى أن تكريم فريدة عثمان هو تكريم لكل سيدات مصر حققت نجاحات برغم التحديات.

وقالت الغزالى: “أتمنى أن تحقق فريدة عثمان مزيدًا من النجاحات فى حياتها الرياضية والاجتماعية”.