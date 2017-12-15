المصرية اللبنانية تكرم السفير أنطوان عزام

المال خاص كرمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزى، السفير أنطوان عزام، سفير لبنان بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، خلال احتفالية إقامتها الجمعية تكريماً لجهود السفير بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر وانتقاله لتمثيل بلاده فى كوريا الجنوبية. وجاء



المال خاص

كرمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزى، السفير أنطوان عزام، سفير لبنان بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، خلال احتفالية إقامتها الجمعية تكريماً لجهود السفير بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر وانتقاله لتمثيل بلاده فى كوريا الجنوبية.

وجاء تكريم الجمعية لـ”عزام” تقديرا ًلجهوده وإسهاماته فى دعم العلاقات المصرية اللبنانية على كل المستويات ومساندته ودعمه لكل أنشطة الجمعية على المستوى الاقتصادى.

حضر اللقاء سفراء دول صربيا وكازخستان وطاجكيستان وأرمنيا، والقنصل كمال أبى مرشد وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، وأعضاء المجلس عدنان شاتيلا ومحمد المصري وعمر بلبع ومروان زنتوت، ورئيس تحرير الأهرام علاء ثابت، ورئيس بنك عوده محمد عباس فايد وأعضاء اللجنة الاقتصادية محمد الحوت ومحمد عادل حسنى وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.

وأكد السفير أنطوان عزام سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية على عمق العلاقات القوية التى تربط مصر ولبنان شعباً وحكومة وعلى مستوى القطاع الخاص فى البلدين والذى طالما كان المحرك الرئيسى لترجمة العلاقات الطيبية إلى فرص واعدة.

وقال عزام إنه خلال الـ4 سنوات الماضية حققت فيها الدبلوماسية اللبنانية نجاحاً كبيرا على المستوى الاقتصادى والثقافى بفضل التعاون الناجح والمثمر بين القطاع الخاص فى مصر ولبنان ونتيجة للجهود المشتركة مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فى مناقشة كافة التحديات التى تواجه القطاع الخاص وزيارات ووفود رجال الأعمال المتبادلة والتى كان لها بالغ الأثر فى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.

وقال المهندس فتح لله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية الصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن العلاقات المشترك شهدت طفرة كبيرة خلال فترة عمل السفير انطوان عزام سفيراً للبنان بالقاهرة التى انهاها بنجاح نتيجة التعاون المثمر بين السفير والجمعية.

واضاف فوزى ان نتيجة لدعم ومساندة السفير انطوان عزام لكل انشطة الجمعية فقدت شهدت العلاقات على المستوى الاقتصادى بين البلدين طفرة كبيرة خلال مده عمله فى مصر لتحتل فيها الاستثمارات اللبنانيه المرتبة رقم 13من بين الدول المستثمرة وهو ما يجعلنا نطمح فى زيادة الاستثمارات المشتركة إلى 5 مليارات دولار بالاضافة إلى زيادة التبادل التجارى بين البلدين.

وقال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية أن السفير نطوان عزام لطالما كان خادماً للبنان ولافراد الجالية اللبنانية وللاشقاء فى مصر وداعماً للعلاقات المصرية اللبنانية على كافة المستويات اقتصاديا و ثقافياً واجتماعياً.

واضاف أن فترة عمل السفير فى مصر شهدت نجاحات كبير وتحديات كان للدبلوماسية اللبنانية الدور الكبير فى تجاوزها مؤكداً أن القطاع الخاص اللبنانى فخور بما حققه السفير انطوان من طفرة فى حجم العلاقات التجارية وتعزيز الاستثمار اللبنانى فى مصر من خلال التعاون الدؤوب مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.