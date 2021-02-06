اقتصاد وأسواق

«المصرية اللبنانية» تسلم «تحيا مصر» 1.2 مليون جنيه تبرعات لتوفير لقاح «كورونا»

الجمعية مستمرة فى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة
محمد ريحان 12:14 م, السبت, 6 فبراير 21 12:14 م, السبت, 6 فبراير 21

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أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي عن إطلاق مبادرة جديدة للتبرع لصندوق تحيا مصر لشراء لقاح فيروس كورونا دعما لجهود الدولة والقيادة السياسية في توفير اللقاح بالمجان للشعب المصري.

وقالت الجمعية في بيان اليوم، إن وفدا من الجمعية سلم مبلغ التبرعات للمقدم تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر وقيمتها 1.2 مليون جنيه، وضم وفد الجمعية المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية وفؤاد حدرج نائب الرئيس، والدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة وعلاء السبع عضو الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.

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وشارك الأعضاء بالجمعية فى الاستجابة للمبادرة للمرة الثانية لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره على الفئات المستحقة ذات الأولوية، وهى شركات بيلادونا – تاكى – مدارس ويندروز – دهانات GlC – زينة والسبع أتوموتيف.

وأعلن المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مبادرة الجمعية لاقت استجابة فعالة من قبل الشركات الأعضاء للمرة الثانية والتى بلغت في المرة الأول بـ 5 ملايين جنيه، إيمانا بدور القطاع الخاص الوطنى فى الوقوف إلى جانب الدولة فى توفير لقاح فيروس كورونا.

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فيما أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، أن الجمعية دائما ما تبادر بالتحرك الإيجابى من أجل تفعيل مبدأ الشراكة مع الدولة فى مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن الجمعية مستمرة فى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة تأكيدا لمبدأ المسئولية المجتمعية للشركات وقدم الشكر للقيادة السياسية المصرية لما تقدمه من دعم للبنان.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة زينب الغزالى، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية أن القطاع الخاص المصرى واللبنانى يعى تماما الدور الوطنى، ويؤمن بأهمية المشاركة والمبادرة من أجل العمل على تجاوز التحديات الاقتصادية والمجتمعية.

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وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية إن استجابة الشركات الأعضاء بالجمعية رسالة تأكيد على توحيد الصفوف ودليل على أن القطاع الخاص لديه رسالة مجتمعية، وإيمان راسخ بالعمل معا من أجل التصدى لأى مشكلات وتحديات والوقوف إلى جانب الدولة فى معاركها على المستوى الاجتماعى والاقتصادى فى نفس الوقت.

وأكد علاء السبع عضو الجمعية أن مبادرات الخير لا تنتهى فى ظل قيادة تحظى بثقة تزيد دائما فى مواجهة التحديات والأزمات، مضيفا “الخير فى مصر كتير ولن ينتهى وستمر الأزمة ومصر والمصريين بخير”.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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