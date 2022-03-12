اقتصاد وأسواق

«المصرية اللبنانية» تستضيف نيفين جامع لمناقشة تحديات تعميق الصناعة وتنمية التصدير الإثنين المقبل

الندوة تأتي في إطار سعي المصرية اللبنانية الدائم لفتح حوار بناء بين الدولة ومجتمع الأعمال والمستثمرين في مصر ومناقشة الأثار المترتبة للوضع العالمي الجديد
محمد ريحان 7:34 م, السبت, 12 مارس 22 7:34 م, السبت, 12 مارس 22

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تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة وعشاء عمل على شرف وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تحت عنوان: «الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية»، بعد غد الإثنين.

وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الندوة تأتي في إطار سعي المصرية اللبنانية الدائم لفتح حوار بناء بين الدولة ومجتمع الأعمال والمستثمرين في مصر ومناقشة الأثار المترتبة للوضع العالمي الجديد في ظل ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي وحركة التجارة حول العالم.

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وأضاف محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن اللقاء تأكيدا منا على مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من أجل مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة من خلال دراسة التبعات الاقتصادية الخطيرة من الأزمة الروسية الأوكرانية ووضع حلول وتوصيات لمعالجة الأزمات العالمية المتلاحقة وتحويلها إلى فرص للنمو والتوسع في مصر.

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وأوضح الحوت، أن اللقاء يناقش عددا من المحاور للتعرف على رؤية الدولة والقطاع الخاص في التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، وتسليط الضوء على الوضع الاقتصادي المصري في ظل التوترات الدولية للأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على السوق المصرية، والحديث حول قدرة الصناعة الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسواق بجانب الوضع الحالي للصادرات المصرية وخطط الوزارة لتنفيذ استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي لنمو الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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