المصرية الكويتية تنفي تبعة شركة لها متهمة باختلاس مليار دولار

رجب عزالدينقالت شركة القابضة المصرية الكويتية إنها فقدت السيطرة على شركة تراى اوشن للطاقة التابعة منذ 25 فبراير 2016.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص بعض الأخبار المنشورة عن تورط رئيس شركة تابعة للقابضة الكويتية فى اختلاس مليار دولار .وأضافت البيان أن "شركة تراى اوشن لل

رجب عزالدين

قالت شركة القابضة المصرية الكويتية إنها فقدت السيطرة على شركة تراى اوشن للطاقة التابعة منذ 25 فبراير 2016.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص بعض الأخبار المنشورة عن تورط رئيس شركة تابعة للقابضة الكويتية فى اختلاس مليار دولار .

وأضافت البيان أن “شركة تراى اوشن للطاقة لم تعد تابعة لنا اعتبارا من هذا التاريخ وذلك كما ورد بالقوائم المالية للشركة القابضة عن عام 2016”.

وأكدت أن “الخبر المنشور ليس له تأثير على الشركة القابضة”.

وذكرت صحيفة اليوم السابع، أن محكمة دائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة أسامة شاهين، أيدت قرار النائب العام نبيل صادق بمنع مسؤولين أحدهما سابق بالشركة وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف في أموالهما الشخصية والتحفظ عليها مؤقتاً، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 433 لسنة 2016 لاتهامهما باختلاس مليار دولار.

وأوضحت الصحفية أن النائب العام تلقى بلاغا من إحدى شركات البترول الدولية، والتى يساهم فيها أحد البنوك، عن وجود عجز وتلاعب في حسابات الشركة واختلاس ما يقرب 18 مليون دولار أثناء مراجعة الحسابات السنوية للشركة.

وبينت التحقيقات أن المتهمين تلاعبا في إثبات بيانات كميات الغاز وحصلا على فارق التلاعب على مدار العامين الماضيين وقيمتها 960 مليون دولار.

ولم يصدر تعليق فوري من الشركة محل الاتهام حول ما صدر من اتهامات لمسؤولين بها.

