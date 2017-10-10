المصرية الكويتية تعلن انتهاء صفقة بيع حصتها في إسكويرد كابيتال

رجب عزالدين: أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية عن اتمام صفقة بيع حصتها فى صندوق أى اسكويرد كابيتال فاند أمس الاثنين بقيمة اجمالية 60 مليون دولار.وفوضت الشركة فى 13 أغسطس الماضى رئيس مجلس إدارتها للتفاوض على بيع حصتها فى الصندوق المذكور والبالغة 15%.ورفعت شركة أبحاث فاروس المالية، القيمة

رجب عزالدين:



أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية عن اتمام صفقة بيع حصتها فى صندوق أى اسكويرد كابيتال فاند أمس الاثنين بقيمة اجمالية 60 مليون دولار.

وفوضت الشركة فى 13 أغسطس الماضى رئيس مجلس إدارتها للتفاوض على بيع حصتها فى الصندوق المذكور والبالغة 15%.

ورفعت شركة أبحاث فاروس المالية، القيمة العادلة لسهم القابضة الكويتية المصرية إلى 0.83 دولار أمريكي من 0.7 دولار في آخر تقرير لها أغسطس الماضي.

وأرجعت فاروس المالية تقييمها الجديد لسهم القابضة الكويتية إلى عدة مؤشرات أهمها تحسن أداء الإسكندرية للأسمدة بعد التسوية المبرمة مع الحكومة بشأن إمدادات الغاز.

وأضافت أن خطة الحكومة المصرية لتحرير قطاع الطاقة بشكل كامل على مَدى السنوات القليلة القادمة مبشر بالنسبة إلى كل من شركة نات إنرجي لتأسيس الغاز، فضلاً عن أعمال توزيع الكهرباء.

وتتفاوض شركة نات إنرجي حالياً مع الحكومة على زيادة أسعار تركيب الأنابيب لتعكس الزيادة في التكلفة، بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري.

وأشارت فاروس إلى تخفيف الأثر السلبي لتخفيض قيمة الجنيه المصري على الشركات التابعة للقابضة الكويتية بالإيرادات القائمة على الجنيه، بعد التحسن الكبير في قطاع البتروكيماويات والأسمدة خلال الربعين الماضيين.

وقالت إن تعويم الجنيه المصري أدى إلى تحسن سيولة المخزون نتيجة تحسن توافر العملات الأجنبية، وهو ضعف السيولة التي كانت معلقة على حصة لبعض الوقت.

كانت أرباح الشركة ارتفعت 24.8% في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 13.71 مليون دولار، مقابل أرباح بنحو 10.98 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2016.

