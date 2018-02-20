المصرية الكويتية ترفع حصتها في حقل غاز بشمال سيناء

رجب عزالدين أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية عن قيام إحدى شركاتها التابعة بزيادة نسبة مساهمتها في شركة NSCO Investments Limited، والتي تمتلك حق امتياز حقل الغاز بمنطقة شمال سيناء البحرية. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الشركة العالمية للاستثمارات المالية قامت بزيادة حصتها فى الشركة ال

رجب عزالدين

أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية عن قيام إحدى شركاتها التابعة بزيادة نسبة مساهمتها في شركة NSCO Investments Limited، والتي تمتلك حق امتياز حقل الغاز بمنطقة شمال سيناء البحرية.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الشركة العالمية للاستثمارات المالية قامت بزيادة حصتها فى الشركة المذكورة من 40% إلي 99.997% وذلك عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس مالها بمبلغ 20 مليون دولار .

أسست القابضة المصرية الكويتية عام 1997، ويبلغ رأسمالها المصدر 256.11 مليون دولار، موزع على 1.02 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.25 دولار. وتعمل الشركة فى مجال ترويج وتغطية الإكتتاب فى الأوراق المالية والإشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس اموالها وأعمال رأس المال المخاطر.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركات، الكويتية للمقاصة ش م ك (47.691%)،،الخير الوطنية للاسهم والعقارات (11.393%)، مون كابيتال بارتنرز ماستر فاند (7.763%)،أولاد علي الغانم للتجارة والمقاولات (3.996%)،المجموعة العملية القابضة (3.224%)، وآخرون.

