المصرية الكويتية تخطر البورصة بتأثيرات قرار رفع أسعار الغاز

رجب عزالدينقالت شركة القابضة المصرية الكويتية، إن قرار القابضة للغازات الطبيعية "إبجاس"، بزيادة سعر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل سيؤثر إيجابيًا على نتائج أعمالها.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، اليوم الأحد، بخصوص تأثيرات هذا القرار على وضع الشركة المالى.وقال البيان: "إن قرار ايجاس ب

رجب عزالدين

قالت شركة القابضة المصرية الكويتية، إن قرار القابضة للغازات الطبيعية “إبجاس”، بزيادة سعر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل سيؤثر إيجابيًا على نتائج أعمالها.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، اليوم الأحد، بخصوص تأثيرات هذا القرار على وضع الشركة المالى.

وقال البيان: “إن قرار ايجاس بزيادة سعر توصيل الغاز للمنازل بنظام المشروع قد تم اتخاذه فى 18 أكتوبر الجارى، بزيادة قدرها 800 جنيه لترتفع القيمة من 2700 جنيه إلى 3500 جنيه”.

وتابع البيان: “إن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابى على نتائج أعمال الشركة، وسيتم تحديد هذا الأثر بعد دراسة المناطق وتحديد عدد العملاء الذين سيتم مد الغاز الطبيعى لهم”.

وقالت القابضة الكويتية -الأسبوع الماضى- إن إحدى شركاتها التابعة باعت حصتها بالشركة المصرية للهيدروكربون البالغة 26 % إلى شركة كاربون هولدنج، ليمتد بقيمة إجمالية 65.2 مليون دولار.

كانت الشركة قد أعلنت -فى بداية أكتوبر الجارى- عن تخارجها من صندوق “أي إسكويرد كابيتال فاند” بقيمة 30 مليون دولار، بما يعادل 9 ملايين دينار كويتي.

وتدرس شركة العالمية للاستثمارات المالية- المملوكة بنسبة 99.9% للقابضة المصرية الكويتية الانسحاب من المنافسة على صفقة الاستحواذ على الوطنية لمنتجات الذرة.

وارتفعت أرباح الشركة 24.8% في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 13.71 مليون دولار، مقابل أرباح 10.98 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2016.

