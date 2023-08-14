«المصرية الكويتية» تحقق 120.89 مليون دولار أرباحا خلال النصف الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة القابضة المصرية الكويتية، القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من عام 2023.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القابضة المصرية الكويتية، تراجع صافي الأرباح بنسبة 44%، لتسجل 120.89 مليون دولار، مقابل 215.88 مليون دولار .

كما تراجعت إيرادات المصرية الكويتية بنحو 33.5% إلى 365.42 مليون دولار خلال النصف الأول من 2023، مقابل 549.1 مليون دولار خلال النصف الأول من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة للمصرية الكويتية تحقيق 91.9 الف دولار صافي أرباح خلال الستة أشهر الأولي من 2023، مقابل 5.72 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2022.