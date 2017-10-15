المصرية الكويتية تبيع حصتها فى إحدى شركاتها التابعة

رجب عزالدين:قالت شركة القابضة المصرية الكويتية، عن قيام إحدى شركاتها التابعة ببيع حصتها بالشركة المصرية للهيدروكربون البالغة 26 %، إلى شركة كاربون هولدنج ليمتد بقيمة إجمالية 65.2 مليون دولار .وجاء ذلك فى بيان مختصر مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد، لم يذكر اسم الشركة التابعة المشار إ

رجب عزالدين:





قالت شركة القابضة المصرية الكويتية، عن قيام إحدى شركاتها التابعة ببيع حصتها بالشركة المصرية للهيدروكربون البالغة 26 %، إلى شركة كاربون هولدنج ليمتد بقيمة إجمالية 65.2 مليون دولار .





وجاء ذلك فى بيان مختصر مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد، لم يذكر اسم الشركة التابعة المشار إليها.





وأعلنت الشركة الأربعاء الماضى عن تخارجها من صندوق “أي إسكويرد كابيتال فاند”، بقيمة 30 مليون دولار، بما يعادل 9 ملايين دينار كويتي.





وعلمت “المال” فى وقت لاحق انسحاب شركة العالمية للاستثمارات المالية- المملوكة بنسبة 99.9% للقابضة المصرية الكويتية من المنافسة على صفقة الاستحواذ على الوطنية لمنتجات الذرة.





وقالت مصادر مقربة من الصفقة، إن الشركة لم تكمل عمليات الفحص النافي للجهالة لمصنع الوطنية للذرة، نتيجة طول إجراءات الفحص والبيروقراطية الملازمة للعملية.





وارتفعت أرباح الشركة 24.8% في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 13.71 مليون دولار، مقابل أرباح بنحو 10.98 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2016.

