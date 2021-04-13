«المصرية العقارية» تفصح عن شراء مساهم حصة بقيمة 20.9 مليون جنيه

أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية عن قيام المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب بشراء 1.1 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 20.9 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المصرية العقارية فى إفصاح مرسل للبورصة اليوم الثلاثاء، إن حصة العميل المشار إليه، ارتفعت بعد العملية من 14.8 % إلى 17.5% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 18.5 جنيه ، وتم تنفيذها بواسطة شركة مباشر المتخصصة فى تداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق عبد اللطيف محجوب يستحوذ على (7.05%)، وشركة تارجيت للاستثمار العقارى التى تستحوذ على (8.2%).

ويبلغ رأسمال المجموعة المصرية الحالى 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.

المصرية العقارية: مساهم آخر باع حصة موازية 1.1 مليون سهم

شكوك حول تحقيق شركات العقارات مبيعاتها المستهدفة

وكشف إفصاح موازى مرسل للبورصة الثلاثاء، قيام مساهم آخر (محمد عبد الناصر حامد)،ببيع 1.1 مليون سهم من حصته بقيمة إجمالية قدرها 20.8 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر البيع فى الصفقة 18.6 جينه للسهم، وانخفضت حصة العميل بعد العملية من 16.1% إلى 13.35% من إجمالى الأسهم.

ونفذت هذه العملية من خلال شركتى هيرميس وبلتون لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى مساهمين آخرين فى الشركة.

وأفصحت المجموعة فى 29 مارس الفائت ، قيام نفس المساهم ( محمد عبد الناصر حامد محمود ) بشراء 1.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 18 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك 13.07 لصفقة جنيه ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية،وارتفعت حصة المساهم من 12.6% إلى 16.12%، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة فى وقتها.

تارجيت للاستثمار باعت حصة سابقة بقيمة 84 مليون جنيه

شركات الوساطة المالية

وأفصحت المجموعة فى (11 أبريل الجارى) عن قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى ببيع 1.3 مليون سهم من حصتها بقيمة إجمالية قدرها 23.3 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 17.12 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركتى بلتون ،عربية أون لاين،وانخفضت حصة تارجيت للاستثمار بعد العملية من 11.68% إلى 8.2% ،وفقا لإفصاح سابق.

كما أعلنت الشركة فى (8 أبريل الجارى) عن تنفيذ تارجيت للاستثمار ومجموعة مرتبطة بها عمليات بيع وشراء متزامنة لملايين الأسهم.

وأظهرت إفصاح مرسل آنذاك، قيام تارجيت للاستثمار العقارى ببيع 5.38 مليون سهم من حصتها بقيمة إجمالية قدرها 84 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 15.62 جنيه، ونفذتها شركتى بلتون وهيرميس لتداول الأوراق المالية، وارنخفضت حصة تارجيت بعد العملية من 24.5 % إلى 11.07%.

بينما كشف إفصاح آخر ، قيام المساهم علي محمود عبد اللطيف محجوب بشراء 3.9 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 61.8 مليون جنيه، لترتفع حصته من 4.8 % إلى 14.8% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 15.52 جنيه ونفذتها شركة مباشر المتخصصة فى تداول الأوراق المالية.

كما كشف إفصاح ثالث، قيام المساهم عبد اللطيف محجوب بشراء 2.8 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 43.4 مليون جنيه تقريبا لترتفع حصته من صفر إلى 7.05%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 15.4 جنيه، ونفذتها شركة العربى الأفريقى المتخصصة فى تداول الأوراق المالية.

وأفصحت المجموعة فى 24 مارس ،عن قيام نفس المجموعة المرتبطة بتنفيذ عمليات بيع وشراء مشابهة على ملايين الأسهم .

واشترت تارجيت للاستثمار العقارى وقتها حوالى 1.15 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 16 مليون جنيه بمتوسط سعر 13.91 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

مساهم إماراتى يشترى حصة بقيمة 9 ملايين جنيه فى أبريل

فى سياق متصل، أعلنت لمجموعة فى (7 أبريل الجارى) عن قيام المساهم محمد فرج محمد مسعود المحيربى (إمارتى)، بشراء 600 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 9 ملايين جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة، إن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت بعد العملية من 13.97% إلى 15.47% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 15.01 جنيه ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية. وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق (خلفان) يستحوذ على حصة صغيرة( 0.82% ).

وأعلنت المجموعة فى 19 يناير الماضى عن قيام المساهم محمد فرج المحيربي ببيع 1.65 مليون سهم من حصته بقيمة إجمالية قدرها 21.3 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 12.94 ، ونفذتها هيرميس للوساطة، وانخفضت حصة المساهم بعدها 15 % إلى 10.87 % وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وفى 25 نوفمبر الماضى، اشترى نفس المساهم الإماراتى 1.8 مليون سهم فى الشركة لترتفع حصته من 6.15 % إلى 10.6% .

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 11.13 جنيه، بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه، ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

وسبق لنفس المساهم تنفيذ صفقة فى 10 نوفمبر على 1.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 15.3 مليون جنيه تقريبًا، بمتوسط سعر 11.13 جنيه. وجرى تنفيذ العملية من خلال هيرميس أيضا.

العقارية تحصل على حكم قضائي بقيمة 7 ملايين جنيه

محكمة مصرية

وأعلنت المجموعة فى وقت سابق عن صدرو حكم قضائى لصالحها فى نزاع اقتصادى بقيمة 7 ملايين جنيه، إضافة إلى فوائد بنسبة 5%.

وقالت فى إفصاح للبورصة (23 مارس)، إن هذا الحكم صدر فى درجة استئناف اقتصادى ضد هشام أمين حمزة الشيرتى.

ونوهت الشركة إلى أن نسبة الفوائد (5%) المستحقة فوق المبلغ سيجرى احتسابها من تاريخ المطالبة القضائية عند صدور منطوق الحكم وحيثياته رسميا.. ولم يذكر الإفصاح تفاصيل أكثر حول النزاع.

أُسست المجموعة المصرية العقارية عام 1986، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ فبراير 1998.

وتعمل الشركة في القطاع العقاري وتركز على الاستثمار في مجال الاستثمار العقاري، ويقع مقرها في الجيزة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تراجع صافى أرباحها بنسبة 58.9% إلى 16 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بنحو 39 مليون جنيه فى 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 21 مليون جنيه خلال 2020 ، مقارنة بإيرادات بلغت 79.5 مليون جنيه خلال 2019.

وعزت الشركة تراجع المبيعات إلى الركود الاقتصادي، الذي أصاب العالم نتيجة فيروس كورونا خلال العام الماضى، وقرار إيقاف البناء الذي استمر أكثر من 9 أشهر، وأدى إلى تأجيل البدء في تسويق مشروع أرض شارع التحرير بالدقي.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 11.3 مليون جنيه، خلال التسعة الأشهر المنتهية في سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 30.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.