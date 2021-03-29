«المصرية العقارية» تفصح عن شراء مساهم حصة بقيمة 18 مليون جنيه

المجموعة المصرية العقارية تفصح عن ارتفاع حصة مساهم إلى 16.12%

أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية عن قيام المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود بشراء 1.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 18 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المصرية العقارية فى إفصاح للبورصة الاثنين، إن نسبة مساهمة العميل المذكور انخفضت بعد العملية من 12.6% إلى 16.12%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك 13.07 لصفقة جنيه ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى مساهمين آخرين فى الشركة (أفراد أو هيئات).

ويبلغ رأسمال المجموعة الحالى 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.

المصرية العقارية: عبد الناصر اشترى حصة سابقة بقيمة 41.3 مليون جنيه

وأفصحت الشركة فى 22 مارس الجارى عن قيام المساهم، محمد عبد الناصر حامد محمود، بشراء حصة 3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية قدرها 41.3 مليون جنيه تقريبا لترتفع حصته من 7.2% إلى 14.75%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 13.77 جنيه، ونفذتها بلتون، مباشر، هيرميس، المتخصصة فى الوساطة وتداول الأوراق المالية.

وأفصحت المجموعة فى (16 مارس الحالى) عن قيام نفس المساهم ( محمد عبد الناصر)، بشراء حصة ( 2.73 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 40.6 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت بعد العملية من 8.97 % إلى 14.54%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 14.86 جنيه ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى أطراف مساهمة (شركات أو أفراد).

واشترى نفس المساهم فى ( 14 مارس الحالي) 843 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 11.6 مليون جنيه تقريبا لترتفع حصته من 3.6% إلى 5.74%.

مجموعة مرتبطة من المساهمين تبيع وتشترى ملايين الأسهم

شركات الوساطة المالية

وأفصحت المجموعة فى 24 مارس الجارى ،عن قيام مجموعة مرتبطة من المساهمين ( شقيقان وشركة ) ببيع وشراء ملايين الأسهم .

وأظهر إفصاح أول بيع المساهم علي محمود عبد اللطيف محجوب حصة 3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية قدرها 42.4 مليون جنيه تقريبا لتنخفض حصته من 24.1 % إلى 16.4%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 13.8 جنيه ونفذتها شركتى، بلتون لتداول الأوراق المالية، ومباشر للوساطة.

وكشف الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق (عبد اللطيف محجوب ) يستحوذ على 4.9% من الأسهم، كما يرتبط بشركة تارجيت للاستثمار العقارى التى تستحوذ على 10.2%.

كما أظهر إفصاح ثانى ، قيام المساهم عبد اللطيف محجوب ببيع 1.2 مليون سهم من حصته بقيمة إجمالية قدرها 16.6 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 13.82 جنيه، ونفذتها شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصته بعد العملية من 4.9% إلى 1.88%.

كما أظهر إفصاح ثالث، قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى بشراء 1.15 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 16 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 13.91 جنيه، ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصتها بعد العملية من 10.2% إلى 13.1%.

العقارية تحصل على حكم قضائي بقيمة 7 ملايين جنيه

محكمة مصرية

وأعلنت المجموعة العقارية أمس الثلاثاء عن صدرو حكم قضائى لصالحها فى نزاع اقتصادى بقيمة 7 ملايين جنيه، إضافة إلى فوائد بنسبة 5%.

وقالت المصرية العقارية فى إفصاح للبورصة (23 مارس)، إن هذا الحكم صدر فى درجة استئناف اقتصادى ضد هشام أمين حمزة الشيرتى.

ونوهت الشركة إلى أن نسبة الفوائد (5%) المستحقة فوق المبلغ سيجرى احتسابها من تاريخ المطالبة القضائية عند صدور منطوق الحكم وحيثياته رسميا.. ولم يذكر الإفصاح تفاصيل أكثر حول النزاع.

أُسست المجموعة المصرية العقارية عام 1986، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ فبراير 1998.

وتعمل الشركة في القطاع العقاري وتركز على الاستثمار في مجال الاستثمار العقاري، ويقع مقرها في الجيزة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تراجع صافى أرباحها بنسبة 58.9% إلى 16 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بنحو 39 مليون جنيه فى 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 21 مليون جنيه خلال 2020 ، مقارنة بإيرادات بلغت 79.5 مليون جنيه خلال عام 2019.

وعزت الشركة تراجع المبيعات إلى الركود الاقتصادي، الذي أصاب العالم نتيجة فيروس كورونا خلال العام الماضى، وقرار إيقاف البناء الذي استمر أكثر من 9 أشهر، وأدى إلى تأجيل البدء في تسويق مشروع أرض شارع التحرير بالدقي.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 11.3 مليون جنيه، خلال التسعة الأشهر المنتهية في سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 30.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.