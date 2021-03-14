المصرية العقارية تفصح عن شراء مساهم حصة بقيمة 11.6 مليون جنيه

المجموعة المصرية العقارية تفصح عن ارتفاع حصة أحد المساهمين

أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية عن قيام المساهم محمد عبد الناصر، بشراء حصة من الأسهم (843 ألف سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 11.6 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المجموعة المصرية العقارية فى إفصاح للبورصة الأحد، إن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت بعد العملية من 3.6 % إلى 5.74 %.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة جنيه 13.78، ونفذتها شركتى بلتون لتداول الأوراق المالية،عربية أون لاين للوساطة.

لم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى أطراف مساهمة فى المصرية العقارية (سواء كانت شركات أو أفراد ).

ويبلغ رأسمال الشركة 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.

وسبق للمساهم محمد عبد الناصر حامد محمود بيع 2 مليون سهم تمثل 5% من أسهم الشركة فى الشركة(19 يناير الماضى) بقيمة إجمالية قدرها 26.1 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 13.06 جنيه ، ونفذتها شركتى هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، وعربية أون لاين .

كما أفصحت المجموعة فى 6 يناير الماضى عن قيام شركة بيت التأمين المصرى السعودى ببيع كامل حصتها من الأسهم بقيمة إجمالية قدرها 64.8 مليون جنيه.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة آنذاك ، إن شركة بيت التأمين السعودى باعت 6.8 مليون سهم تمثل 17.07% من الأسهم.

وبلغت متوسط سعر السهم فى الصفقة 9.5 جنيه للسهم، ونفذتها شركة شعاع لتداول الأوراق المالية.

المصرية العقارية: مساهم يشترى حصة بقيمة 34.7 مليون جنيه

شركات الوساطة المالية

وأفصحت المجموعة المصرية العقارية فى (7 مارس الجارى) عن قيام المساهم عبداللطيف محمود عبداللطيف محجوب بشراء حصة من الأسهم (2.4 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 34.7 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت بعد العملية من 1.5% إلى 7.5%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة جنيه 14.47، ونفذتها شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق (على محمود عبد اللطيف) يستحوذ على 8.4% من الأسهم، كما يرتبط بشركة تارجيت للاستثمار العقارى التى تستحوذ على 16% .

وكشفت إفصاح موازى مرسل للبورصة (7 مارس الجارى) أن الحصة التى اشتراها المساهم عبد اللطيف محجوب نقلت إليه من شركة تارجيت للاستثمار العقارى.

وانخفضت حصة تارجيب للاستثمار العقارى بعد تلك العملية من 22% إلى 16% تقريبا من إجمالى الأسهم.

ونفذت العملية بنفس السعر ،ولكن من خلال شركة سمسرة أخرى ( بلتون لتداول الأوراق المالية).

وتظهر تلك الإفصاحات أن إجمالى حصص تلك المجموعة المرتبطة وصلت إلى 31% من أسهم شركة المصرية العقارية حتى 7 مارس الجارى.

تراجع أرباح الشركة 16 مليون جنيه خلال 2020

أُسست المجموعة المصرية العقارية عام 1986، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ فبراير 1998.

وتعمل الشركة في القطاع العقاري وتركز على الاستثمار في مجال الاستثمار العقاري، ويقع مقرها في الجيزة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تراجع صافى أرباحها بنسبة 58.9 % إلى 16 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بنحو 39 مليون جنيه فى 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 21 مليون جنيه خلال 2020 ، مقارنة بايرادات بلغت 79.5 مليون جنيه خلال عام 2019.

وعزت الشركة تراجع المبيعات إلى الركود الاقتصادي، الذي أصاب العالم نتيجة فيروس كورونا خلال العام الماضى، وقرار إيقاف البناء الذي استمر أكثر من 9 أشهر، وأدى إلى تأجيل البدء في تسويق مشروع أرض شارع التحرير بالدقي.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 11.3 مليون جنيه، خلال تسعة الأشهر المنتهية في سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 30.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.