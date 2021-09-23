«المصرية العقارية» تفصح عن بيع مساهم حصة بقيمة 19 مليون جنيه

الشركة تفصح عن انخفاض حصة مساهم إلى 14:28%

أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية ،عن قيام المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود ، ببيع 3.1 مليون سهم من حصته فى الشركة، بقيمة إجمالية 19 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المصرية العقارية، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن نسبة مساهمة العميل، انخفضت بعد العملية من 15.07% إلى 14.28% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6 جنيهات، وجرى تنفيذها من قبل شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى مساهمين فى الشركة (أفرادا أو كيانات).

ويبلغ رأسمال المجموعة المصرية الحالى 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 400 مليون سهم، بدلا من 40 مليون سهم (قبل التجزئة)، بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم بدلا من 2 جنيه (قبل التجزئة).

وأقرت الشركة تجزئة القيمة الاسمية للسهم فى مايو الماضى، ووافقت البورصة على إدراج أسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارا من جلسة 25 مايو الماضى.

المصرية العقارية: مساهم اشترى حصة منذ أيام بقيمة 45.4 مليون جنيه

البورصة المصرية

وأفصحت المجموعة فى 20 سبتمبر الجارى،عن قيام المساهم أحمد جلال حامد سيد بشراء 7.5 مليون سهم من حصتها فى الشركة، بقيمة إجمالية 45.4 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة العميل، ارتفعت بعد العملية من 3.95% إلى 5.8 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6.01 جنيه، وجرى تنفيذها من قبل شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية،ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى مساهمين فى الشركة (أفرادا أو كيانات).

وأفصحت الشركة فى 5 سبتمبر الجارى عن قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى، ببيع 6.7 مليون سهم من حصتها فى الشركة، بقيمة إجمالية 51.8 مليون جنيه تقريبًا لتنخفض حصتها من 13.2% إلى 11.5% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 7.63 جنيه، ونفّذتها ثلاث شركات وساطة، هي : عربية أون لاين، بلتون لتداول الأوراق المالية، العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط تارجيت للاستثمار بمساهم من عائلة محجوب يستحوذ على 6%، بما يعنى أن حصتها المباشرة وغير المباشرة فى الشركة تصل إلى 17.5%.

وأفصحت الشركة فى 7 يونيو الماضى عن قيام المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب ببيع 2.7 مليون سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية قدرها 12.4 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 4.63 جنيه، ونفذتها شركة كايرو كابيتال المتخصصة فى الوساطة وتداول الأوراق المالية.

وأعلنت المجموعة فى 22 أبريل الماضى قيام المساهم الإماراتى محمد فرج مسعود المحيربى، ببيع 650 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 13.3 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 20.54 جنيه ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، وانخفضت حصة العميل المذكور بعدها من 15.46% إلى 13.84% من إجمالى الأسهم.

كما أفصحت فى (7 أبريل الماضى) عن قيام نفس المساهم محمد فرج مسعود المحيربى بشراء 600 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 9 ملايين جنيه تقريبًا.

المجموعة العقارية تحصل على حكم قضائي بقيمة 7 ملايين جنيه

محكمة مصرية

وأعلنت المجموعة، فى وقت سابق، صدور حكم قضائى لصالحها فى نزاع اقتصادى بقيمة 7 ملايين جنيه، إضافة إلى فوائد بنسبة 5%.

وقالت فى إفصاح للبورصة، (23 مارس)، إن هذا الحكم صدر فى درجة استئناف اقتصادى ضد هشام أمين حمزة الشيرتى.

ونوهت الشركة بأن نسبة الفوائد (5%) المستحقة فوق المبلغ سيجري احتسابها من تاريخ المطالبة القضائية عند صدور منطوق الحكم وحيثياته رسميًّا.. ولم يذكر الإفصاح تفاصيل أكثر بشأن النزاع.

تأسست المجموعة المصرية العقارية عام 1986، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ فبراير 1998، وتعمل الشركة في القطاع العقاري وتركز على الاستثمار في مجال الاستثمار العقاري، ويقع مقرها بالجيزة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تراجع صافى أرباحها بنسبة 58.9% إلى 16 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بنحو 39 مليونًا فى 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 21 مليون جنيه خلال 2020، مقارنة بإيرادات بلغت 79.5 مليون خلال 2019.

وعزَت الشركة تراجع المبيعات إلى الركود الاقتصادي، الذي أصاب العالم نتيجة فيروس كورونا خلال العام الماضى، وقرار إيقاف البناء الذي استمر أكثر من 9 أشهر، وأدى إلى تأجيل بدء تسويق مشروع أرض شارع التحرير بالدقي.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 11.3 مليون جنيه، خلال 9 أشهر المنتهية في سبتمبر الماضى، مقارنة مع نحو 30.1 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.