«المصرية العقارية» تفصح عن بيع مساهم إماراتى حصة بقيمة 13.3 مليون جنيه

أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية عن قيام المساهم الإماراتى محمد فرج مسعود المحيربى ببيع 650 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 13.3 مليون جنيه تقريبًا. وقالت المصرية العقارية، فى إفصاح، للبورصة، اليوم الخميس، إن نسبة مساهمة العميل المذكور انخفضت بعد العملية من 15.46% إلى 13.84% من إجمالى الأسهم. وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 20.54 جنيه ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق (خلفان المحيربى) يستحوذ على حصة (3.4%).

ويبلغ رأسمال المجموعة المصرية الحالى 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.

المصرية العقارية : المحيربى اشترى حصة سابقة بقيمة 9 ملايين جنيه

وأفصحت المجموعة فى (7 أبريل الحالي) عن قيام نفس المساهم محمد فرج مسعود المحيربى بشراء 600 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 9 ملايين جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 15.01 جنيه، ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، وارتفعت نسبة مساهمته بعد العملية من 13.97% إلى 15.47%.

كما أفصحت المجموعة، فى 19 يناير الماضى، عن قيام نفس المساهم ببيع 1.65 مليون سهم من حصته، بقيمة إجمالية قدرها 21.3 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 12.94، ونفذتها هيرميس للوساطة، وانخفضت حصة المساهم بعدها 15% إلى 10.87%، وفقًا لإفصاح سابق للبورصة.

وفى 25 نوفمبر الماضى اشترى المساهم الإماراتى 1.8 مليون سهم فى الشركة، لترتفع حصته من 6.15% إلى 10.6%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 11.13 جنيه، بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه، ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

وسبق لنفس المساهم تنفيذ صفقة، فى 10 نوفمبر، على 1.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية 15.3 مليون جنيه تقريبًا، بمتوسط سعر 11.13 جنيه. وجرى تنفيذ العملية من خلال هيرميس أيضًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 17.75 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة بلتون المتخصصة فى تداول الأوراق المالية.

مساهم مصرى يشتري حصة بقيمة 14.4 مليون جنيه

فى سياق متصل أعلنت الشركة، فى 18 أبريل الحالي، قيام المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود بشراء 814.5 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 14.4 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 17.75 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة بلتون المتخصصة فى تداول الأوراق المالية.

وارتفعت حصة المساهم بعد العملية من 14.2% إلى 16.2% من إجمالى الأسهم. ولم يُظهر الإفصاح ارتباطه بأى مساهمين آخرين فى الشركة (أفراد أو مؤسسات).

وأظهر إفصاح سابق للمجموعة، فى 13 أبريل الحالي، قيام المساهم (محمد عبد الناصر حامد)، ببيع 1.1 مليون سهم من حصته، بقيمة إجمالية قدرها 20.8 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر البيع فى تلك الصفقة 18.6 جينه للسهم، وانخفضت حصة العميل بعد العملية من 16.1% إلى 13.35% من إجمالى الأسهم.

وأفصحت المجموعة، فى 29 مارس الماضي، عن قيام المساهم ( محمد عبد الناصر حامد محمود ) بشراء 1.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 18 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 13.07 جنيه ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية،وارتفعت حصة المساهم من 12.6% إلى 16.12%، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة فى وقتها.

كما أظهر إفصاح آخر، مرسل فى 13 أبريل، قيام المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب بشراء 1.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 20.9 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 18.5 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة مباشر المتخصصة فى تداول الأوراق المالية، وارتفعت حصة المساهم بعد العملية من 14.8% إلى 17.5% من إجمالى الأسهم.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق “عبد اللطيف محجوب” يستحوذ على (7.05%)، وشركة تارجيت للاستثمار العقارى التى تستحوذ على (8.2%).

المصرية العقارية تحصل على حكم قضائي بقيمة 7 ملايين جنيه

محكمة مصرية

وأعلنت المجموعة، فى وقت سابق، صدور حكم قضائى لصالحها فى نزاع اقتصادى بقيمة 7 ملايين جنيه، إضافة إلى فوائد بنسبة 5%.

وقالت، فى إفصاح للبورصة، (23 مارس)، إن هذا الحكم صدر فى درجة استئناف اقتصادى ضد هشام أمين حمزة الشيرتى.

ونوهت الشركة بأن نسبة الفوائد (5%) المستحقة فوق المبلغ سيجري احتسابها من تاريخ المطالبة القضائية عند صدور منطوق الحكم وحيثياته رسميًّا.. ولم يذكر الإفصاح تفاصيل أكثر حول النزاع.

تأسست المجموعة المصرية العقارية عام 1986، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ فبراير 1998. وتعمل الشركة في القطاع العقاري وتركز على الاستثمار في مجال الاستثمار العقاري، ويقع مقرها بالجيزة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تراجع صافى أرباحها بنسبة 58.9% إلى 16 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بنحو 39 مليونًا فى 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 21 مليون جنيه خلال 2020، مقارنة بإيرادات بلغت 79.5 مليون خلال 2019.

وعزَت الشركة تراجع المبيعات إلى الركود الاقتصادي، الذي أصاب العالم نتيجة فيروس كورونا خلال العام الماضى، وقرار إيقاف البناء الذي استمر أكثر من 9 أشهر، وأدى إلى تأجيل بدء تسويق مشروع أرض شارع التحرير بالدقي.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 11.3 مليون جنيه، خلال تسعة الأشهر المنتهية في سبتمبر الماضى، مقارنة مع نحو 30.1 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.